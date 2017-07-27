ФОТО: Алла Пугачева затмила невесту на свадьбе внука

По мнению светских хроникеров, платье российской певицы Аллы Пугачевой, которое она выбрала на свадьбу своего внука Никиты Преснякова, затмил наряд невесты Алены Красновой.

Специально для участия в торжестве примадонна выбрала белое платье ниже колена и ботинки белого цвета. Такой образ не только прекрасно сочетается с загаром артистки, но и создает эффект воздушности и утонченности.

Звезд много, но @alla_orfey самая яркая) #anrealwedding @npresnyakov #moscow A post shared by Санжар Мади • Sanjar Madi (@sanjar.madi) on Jul 27, 2017 at 10:44am PDT

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♥️#ANrealwedding A post shared by ♌️ A₦DY PHOE₦iX 🎤🎼 🎥 🌎 (@andrey_sado) on Jul 27, 2017 at 5:26pm PDT

Известно, что ради важного события в жизни внука Пугачева специально приехала из Юрмалы в подмосковный поселок Жаворонки, где проходило мероприятие.

#anrealwedding #уплемяницынасвадьбе #свадьба2017 #никитаалена #свадьбагода A post shared by ВИНИРЫ /ИМПЛАНТАЦИЯ/БРЕКЕТЫ (@dr.renat_muhametdinov) on Jul 27, 2017 at 9:00am PDT

Всего на пышной свадьбе присутствовали 200 гостей, в том числе Максим Галкин, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, семья Юдашкиных и другие знаменитости.

Вот и настал этот счастливый день!!!! ❤️ #свадьба #wedding #love #summer #лето #любовь #anrealwedding A post shared by Nikita Presnyakov (@npresnyakov) on Jul 27, 2017 at 5:08am PDT

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