ФОТО: Алла Пугачева затмила невесту на свадьбе внука

Алла Пугачева в Юрмале
 

Алла Пугачева в Юрмале. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

По мнению светских хроникеров, платье российской певицы Аллы Пугачевой, которое она выбрала на свадьбу своего внука Никиты Преснякова, затмил наряд невесты Алены Красновой.

Еще по этой теме

Специально для участия в торжестве примадонна выбрала белое платье ниже колена и ботинки белого цвета. Такой образ не только прекрасно сочетается с загаром артистки, но и создает эффект воздушности и утонченности.

Звезд много, но @alla_orfey самая яркая) #anrealwedding @npresnyakov #moscow

A post shared by Санжар Мади • Sanjar Madi (@sanjar.madi) on

Реклама

♥️#ANrealwedding

A post shared by ♌️ A₦DY PHOE₦iX 🎤🎼 🎥 🌎 (@andrey_sado) on

Известно, что ради важного события в жизни внука Пугачева специально приехала из Юрмалы в подмосковный поселок Жаворонки, где проходило мероприятие.

#anrealwedding #уплемяницынасвадьбе #свадьба2017 #никитаалена #свадьбагода

A post shared by ВИНИРЫ /ИМПЛАНТАЦИЯ/БРЕКЕТЫ (@dr.renat_muhametdinov) on

Всего на пышной свадьбе присутствовали 200 гостей, в том числе Максим Галкин, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, семья Юдашкиных и другие знаменитости.

Еще по этой теме
ВИДЕО: Пугачева и Галкин c детьми побывали в Рижском зоопарке

ВИДЕО: Пугачева и Галкин c детьми побывали в Рижском зоопарке

Соседи Пугачевой жалуются на шумные вечеринки в ее особняке

Соседи Пугачевой жалуются на шумные вечеринки в ее особняке

Свадьба Никиты Преснякова: феерия и невероятный танец молодых

Свадьба Никиты Преснякова: феерия и невероятный танец молодых


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Amatnieki, 143000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 99450 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Aizkraukle, 13500 EUR

reklama.vesti.lv

В Балтийское море зашла самая большая в мире подводная лодка Новости

В Балтийское море зашла самая большая в мире подводная лодка

Важное предупреждение МИД ФРГ для немцев. Оно касается и нас Новости

Важное предупреждение МИД ФРГ для немцев. Оно касается и нас

На каких мужчин может рассчитывать женщина 40+ Wo&Men

На каких мужчин может рассчитывать женщина 40+

Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев Новости

Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев

24-летняя жена 64-летнего маньяка шокировала своим откровением Wo&Men

24-летняя жена 64-летнего маньяка шокировала своим откровением

Знаменитости

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 