ФОТО: Алла Пугачева затмила невесту на свадьбе внука

По мнению светских хроникеров, платье российской певицы Аллы Пугачевой, которое она выбрала на свадьбу своего внука Никиты Преснякова, затмил наряд невесты Алены Красновой.
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Специально для участия в торжестве примадонна выбрала белое платье ниже колена и ботинки белого цвета. Такой образ не только прекрасно сочетается с загаром артистки, но и создает эффект воздушности и утонченности.
Известно, что ради важного события в жизни внука Пугачева специально приехала из Юрмалы в подмосковный поселок Жаворонки, где проходило мероприятие.
Всего на пышной свадьбе присутствовали 200 гостей, в том числе Максим Галкин, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, семья Юдашкиных и другие знаменитости.
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