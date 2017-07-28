Овечкин впервые возглавил рейтинг российского Forbes, а Ольга Бузова в него не попала

Российский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых и влиятельных знаменитостей. Его лидером впервые стал хоккеист и новоиспеченный супруг красавицы Анастасии Шубской Александр Овечкин. В первую пятерку также попали коллеги спортсмена Евгений Малкин и Сергей Бобровский, певцы Тимати и Егор Крид, а также медиадива Ксения Собчак.

Журнал Forbes ежегодно публикует список самых богатых и влиятельных российских знаменитостей. В этом году на первом месте оказался нападающий ХК Washington Capitals Александр Овечкин, доход которого оценили в $14 млн.

Составляя рейтинг, журнал Forbes учитывал не только доходы селебов, но и количество упоминаний о них в СМИ и поисковых запросах.

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В 2016-м Овечкин более 5 тысяч раз был упомянут в прессе и на ТВ, а его имя 643 тысячи раз запрашивали в поисковике. Также в престижный список вошли коллеги Александра — хоккеисты Евгений Малкин и Сергей Бобровский ($9,5 и 8,5 млн соответственно), медиадива Ксения Собчак ($2,1 млн), певцы Дима Билан, Филипп Киркоров, Тимати и другие. Любопытно, что в первой десятке рейтинга представительниц слабого пола всего две — Ксения Собчак и Анна Нетребко.

Начинающая певица Ольга Бузова хоть и уверяла, что может позволить себе многое, похоже, заработала пока недостаточно, чтобы попасть в рейтинг — при этом частота упоминаний ее имени в СМИ и поисковиках наверняка зашкаливает.

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