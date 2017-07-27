ФОТО: Сергей Жуков и Регина Бурд обвенчались после 10 лет брака

На днях в жизни 41-летнего Сергея Жукова и его жены, 31-летней Регины Бурд, произошло важное событие — они обвенчались в одном из столичных храмов. О том, что они заключили брак на небесах, супруги сообщили в соцсетях.
Солист популярной в нулевых группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и экс-участница группы «Сливки» Регина Бурд счастливы в браке уже почти 10 лет. Однако обвенчаться супруги решили только недавно.
27 июля Сергей и Регина опубликовали на своих страницах в Инстаграме одинаковые фотографии, сделанные во время церемонии.
Снимки муж и жена подписали красноречиво: «Навсегда…». Как сообщает издание Hello!, таинство венчания прошло в Храме большого Вознесения Господня на Никитских Воротах.
На церемонии присутствовали только самые близкие родственники пары. Напомним, что у Сергея и Регины подрастают трое детей: 8-летняя Ника, 7-летний Энджел и 2-летний Мирон.
Мы об этом мечтали... Мы верили, что эта сказка может стать явью...Спасибо нашим любимым, родным и близким, что разделили наше счастье и наш праздник вместе с нами, в самом красивом и романтичном месте мира... Пусть огонь любви нашей семьи согреет и все ваши семьи, друзья! #zhukovfamily #zhukovstory #любовь #навсегда
Супруги неоднократно говорили в интервью о том, что мечтают о большой семье и планируют в будущем как минимум еще одного ребенка.