ФОТО: Сергей Жуков и Регина Бурд обвенчались после 10 лет брака

 

Фото: instagram.com

На днях в жизни 41-летнего Сергея Жукова и его жены, 31-летней Регины Бурд, произошло важное событие — они обвенчались в одном из столичных храмов. О том, что они заключили брак на небесах, супруги сообщили в соцсетях.

Солист популярной в нулевых группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и экс-участница группы «Сливки» Регина Бурд счастливы в браке уже почти 10 лет. Однако обвенчаться супруги решили только недавно.

27 июля Сергей и Регина опубликовали на своих страницах в Инстаграме одинаковые фотографии, сделанные во время церемонии.

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Снимки муж и жена подписали красноречиво: «Навсегда…». Как сообщает издание Hello!, таинство венчания прошло в Храме большого Вознесения Господня на Никитских Воротах.

Навсегда...

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

На церемонии присутствовали только самые близкие родственники пары. Напомним, что у Сергея и Регины подрастают трое детей: 8-летняя Ника, 7-летний Энджел и 2-летний Мирон.

Супруги неоднократно говорили в интервью о том, что мечтают о большой семье и планируют в будущем как минимум еще одного ребенка.

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