Вдова солиста Linkin Park впервые высказалась после смерти мужа

На прошлой неделе мир потрясла новость о самоубийстве лидера известной американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. По словам инсайдеров, певец страдал от депрессии и наркотической зависимости.

Впервые после трагедии по поводу случившегося высказалась супруга музыканта Талинда. Она опубликовала трогательное послание мужу в Twitter.

«Прошла неделя, как я и наши дети потеряли родственную душу и любимого папу.

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Наша жизнь была похожа на сказку, а теперь превратилась в шекспировскую трагедию. Как мне жить дальше? Как собрать свою душу? Единственное решение, которое приходит в голову — растить наших детей с такой же сильной любовью, с какой мы растили их с Честером.

Я хочу, чтобы фанаты Честера знали, что я чувствую вашу поддержку и любовь по всему миру. Наши дети слишком маленькие, чтобы потерять любимого папу.

Мы будем помнить Честера. Его яркую, любящую душу и ангельский голос. Теперь же он освободился от своих страданий и поет в наших сердцах. Пусть Бог поможет нам пережить эту трагедию. Покойся с миром, любимый. Всегда твоя, Талинда Беннингтон», - написала она.

На момент смерти Честеру был 41 год. Он был дважды женат и растил шестерых детей. Солист Linkin Park был близок с фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, покончившим с собой 20 мая.

Честер очень переживал из-за смерти друга. На одном из выступлений он посвятил ему песню One More Light.

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