Арнольду Шварценеггеру — 70! От «мистера Вселенная» до губернатора Калифорнии

 
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«Мистер Вселенная»

Фото: REUTERS

Сегодня, 30 июля, свой семидесятый день рождения отмечает Арнольд Шварценеггер. Он является не только одной из главных кинозвезд последних 30 лет, но и человеком, ухитрившемся занять один из ключевых постов в стране, куда он впервые приехал в 21-летнем возрасте, почти не зная языка и местных реалий. Известный культурист, звезда Голливуда, успешный бизнесмен и политик… А когда-то этот парень не имел ничего, кроме мощного торса и бицепсов...

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«Мистер Вселенная»

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