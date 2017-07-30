Клуни будет судиться с журналом за публикацию фото его детей

Джордж Клуни с супругой
 

Джордж Клуни с супругой. Фото: AP/Scanpix

Американский актер Джордж Клуни намерен подать в суд на французский журнал Voici за нелегальную фотосъемку и публикацию фотографий его детей. Об этом сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на заявление актера.

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«На прошлой неделе фотографы журнала Voici перелезли через наш забор, забрались на дерево и оттуда нелегально сфотографировали наших детей, находившихся в доме. Фотографы, не сомневайтесь, агентство, и журнал будут привлечены к ответственности в суде по всей строгости закона. Этого требует безопасность наших детей», – говорится в заявлении.

Актер Джордж Клуни и Амаль Клуни

Фото: Актер Джордж Клуни и Амаль Клуни0

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На фотографиях, опубликованных в журнале, дети сняты вместе с родителями в особняке пары в Италии.

Гости на свадьбе Джорджа Клуни

Фото: Гости на свадьбе Джорджа Клуни1

Близнецы Элла и Александр Клуни появились на свет в семье актера и его супруги Амаль в июне в Лондоне. Супруги пока не обнародовали официальные фото младенцев.

Супруга Джорджа Клуни Амаль в ожидании двойни

Фото: Супруга Джорджа Клуни Амаль в ожидании двойни0

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