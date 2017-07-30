Басков рассказал, чем его невеста Лопырева будет заниматься после свадьбы

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

Поклонники надеялись, что 40-летний Николай Басков появится на красной дорожке фестиваля «Жара» с новоиспеченной 34-летней невестой Викторией Лопыревой. Однако певец пришел на закрытие фестиваля с другой девушкой — своей протеже Алиной Август. Зато Николай приоткрыл завесу тайны над отношениями с Викторией.

Николай Басков и Виктория Лопырева пока не появляются вместе в свете, несмотря на недавнюю вполне публичную помолвку.

Сейчас телеведущая и модель отдыхает в Греции, пока ее возлюбленный продолжает работу в России и ближнем зарубежье — на днях Николай прилетел в Азербайджан на закрытие фестиваля «Жара» и появился на красной дорожке со своей подопечной Алиной Август.

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Журналисты предсказуемо забросали Баскова вопросами по поводу его отношений с Лопыревой, и он ответил на один из них — по поводу того, хочет ли Виктория, чтобы жених стал ее продюсером.

«Вика пока не собирается делать музыкальную карьеру. Пусть дома сидит, готовит», —

цитирует Николая журнал StarHit.

Кроме того, Басков подтвердил, что его бывшая девушка Софи Кальчева нисколько не злится на него за скоропалительный роман с Викторией Лопыревой — ведь и певица так же быстро нашла новую любовь и сейчас счастлива с новым мужчиной.

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