Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд России

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских звезд, лидером среди которых стала оперная певица Анна Нетребко. Доход оперной дивы составил за год 7,6 миллиона долларов.

На второй позиции расположился поп-певец Филипп Киркоров, заработавший за год 7,4 миллиона долларов. Замкнул тройку лидеров рэпер Тимати с 6,6 миллионами долларов.

Также в ТОП-10 издание включило Диму Билана (6 миллионов), Григория Лепса (6 миллионов), артистов группы Би-2 (5,7 миллиона), Сергея Шнурова (5 млн), Земфиру (5 млн), Николая Баскова (4,3 млн), а также Егора Крида (4 млн).

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