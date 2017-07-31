Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд России

Анна Нетребко
 

Анна Нетребко. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских звезд, лидером среди которых стала оперная певица Анна Нетребко. Доход оперной дивы составил за год 7,6 миллиона долларов.

На второй позиции расположился поп-певец Филипп Киркоров, заработавший за год 7,4 миллиона долларов. Замкнул тройку лидеров рэпер Тимати с 6,6 миллионами долларов.

Также в ТОП-10 издание включило Диму Билана (6 миллионов), Григория Лепса (6 миллионов), артистов группы Би-2 (5,7 миллиона), Сергея Шнурова (5 млн), Земфиру (5 млн), Николая Баскова (4,3 млн), а также Егора Крида (4 млн).

Реклама
Еще по этой теме
Forbes назвал главных неудачников музыкальной индустрии 2016 года

Forbes назвал главных неудачников музыкальной индустрии 2016 года

Forbes опубликовал рейтинг российских знаменитостей: лидеры неизменны

Forbes опубликовал рейтинг российских знаменитостей: лидеры неизменны

Овечкин впервые возглавил рейтинг российского Forbes, а Ольга Бузова в него не попала

Овечкин впервые возглавил рейтинг российского Forbes, а Ольга Бузова в него не попала


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 239000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 99900 EUR

reklama.vesti.lv

Yincool fashion weekend: Кета Гутмане, Lu Kun, Cime и другие... Wo&Men

Yincool fashion weekend: Кета Гутмане, Lu Kun, Cime и другие...

Выяснено, как в России был убит 20-летний Чемпион Европы Новости

Выяснено, как в России был убит 20-летний Чемпион Европы

«Он не сядет!». Украинский пилот спас 127 человек от смерти Новости

«Он не сядет!». Украинский пилот спас 127 человек от смерти

Фотосессия пожилых молодоженов из Латвии растрогала соцсети Wo&Men

Фотосессия пожилых молодоженов из Латвии растрогала соцсети

Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю Hi-Tech

Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю

Российские исполнители

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 