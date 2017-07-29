ФОТО: 56-летний Никита Джигурда позирует на пляже в провокационном виде

Не так давно Никита Джигурда вместе с бывшей женой Мариной Анисиной и детьми отправился на отдых в Европу. На днях актер поделился со своими поклонниками в Сети снимком, сделанным на одном из пляжей Средиземноморья. На нем Джигурда позирует в крошечных стрингах.

30 июля на странице Никиты Джигурды в Инстаграме появилось фото, которое привлекло особое внимание его подписчиков. На нем актер разгуливает по пляжу в синих стрингах.

Свой пост артист сопроводил стихотворением собственного сочинения, но сам кадр заинтересовал его фолловеров гораздо больше текста.

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Многие фанаты Джигурды отметили, в какой прекрасной физической форме он находится, и написали в его адрес множество комплиментов:

«Классное фото, Никита Джигурда красавец!», «Вид сзади предъявите!», «Чемпион», «Красавчик, так держать!». Правда, нашлись и те фолловеры, которые раскритиковали актера.

По мнению интернет-пользователей, татуировки на теле знаменитости смотрятся устрашающе. А с чьей точкой зрения согласны вы?







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