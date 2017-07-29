ФОТО: 56-летний Никита Джигурда позирует на пляже в провокационном виде

Не так давно Никита Джигурда вместе с бывшей женой Мариной Анисиной и детьми отправился на отдых в Европу. На днях актер поделился со своими поклонниками в Сети снимком, сделанным на одном из пляжей Средиземноморья. На нем Джигурда позирует в крошечных стрингах.
30 июля на странице Никиты Джигурды в Инстаграме появилось фото, которое привлекло особое внимание его подписчиков. На нем актер разгуливает по пляжу в синих стрингах.
Свой пост артист сопроводил стихотворением собственного сочинения, но сам кадр заинтересовал его фолловеров гораздо больше текста.
JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR Легко, глобально и неторопливо я топливо вливаю в бак душИ, баклуши бить и бытиё вершить шикарно можно, породнясь с огнивом, в котором кротость есть и есть то буйство, что ствол по вертикали закалИт и утолит палитру балагурства листвы, что высь ствола в себе! распАлит... и нить соединительных начАл отчаянья прорехи залатает, растает грусть и небо залакает планетный кайф земли, а не печаль!
Многие фанаты Джигурды отметили, в какой прекрасной физической форме он находится, и написали в его адрес множество комплиментов:
«Классное фото, Никита Джигурда красавец!», «Вид сзади предъявите!», «Чемпион», «Красавчик, так держать!». Правда, нашлись и те фолловеры, которые раскритиковали актера.
По мнению интернет-пользователей, татуировки на теле знаменитости смотрятся устрашающе. А с чьей точкой зрения согласны вы?