ФОТО: 56-летний Никита Джигурда позирует на пляже в провокационном виде

JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR Легко, глобально и неторопливо я топливо вливаю в бак душИ, баклуши бить и бытиё вершить шикарно можно, породнясь с огнивом, в котором кротость есть и есть то буйство, что ствол по вертикали закалИт и утолит палитру балагурства листвы, что высь ствола в себе! распАлит... и нить соединительных начАл отчаянья прорехи залатает, растает грусть и небо залакает планетный кайф земли, а не печаль!

