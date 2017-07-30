ФОТО: Земфира выглядит юной и счастливой как 20 лет назад

На днях в Сети появился новый снимок 40-летней Земфиры, который очень понравился ее многочисленным поклонникам. Дело в том, что на этом фото певица выглядит так же молодо и свежо, как и в самом начале своего творческого пути.

30 июля Земфира выложила в свой Инстаграм селфи, на котором позирует вместе с актрисой Ренатой Литвиновой и оперной певицей Хиблой Герзмавой.

Увидев новый снимок, многие поклонники отметили, что рок-исполнительница выглядит настолько молодо и жизнерадостно, что напоминает саму себя в юности.

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Свое восхищение цветущим видом Земфиры они поспешили выразить в комментариях под фото:

«Земфира такая живая, такая родная...», «Земфира какая милая и загореленькая», «Самая красивая», «Земфира красивая очень», «Земфире очень идет быть такой сияющей/гармоничной, как за последний год выглядит она

(орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)».

Банда) @hiblagerzmava #zemfira #renatalitvinova A post shared by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Jul 30, 2017 at 4:33am PDT

@renatalitvinovaofficiall @zemfira❤❤🎹😻😻🎶🎶#zemfira #ренаталитвинова A post shared by Hibla Gerzmava (@hiblagerzmava) on Jul 30, 2017 at 5:58am PDT

Мы же решили вспомнить, как менялась внешность Земфиры, начиная с 1990-х. Предлагаем и вам сравнить архивные и актуальные снимки певицы в нашей фотогалерее.



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