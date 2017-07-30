ФОТО: Земфира выглядит юной и счастливой как 20 лет назад

На днях в Сети появился новый снимок 40-летней Земфиры, который очень понравился ее многочисленным поклонникам. Дело в том, что на этом фото певица выглядит так же молодо и свежо, как и в самом начале своего творческого пути.
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30 июля Земфира выложила в свой Инстаграм селфи, на котором позирует вместе с актрисой Ренатой Литвиновой и оперной певицей Хиблой Герзмавой.
Увидев новый снимок, многие поклонники отметили, что рок-исполнительница выглядит настолько молодо и жизнерадостно, что напоминает саму себя в юности.
Свое восхищение цветущим видом Земфиры они поспешили выразить в комментариях под фото:
«Земфира такая живая, такая родная...», «Земфира какая милая и загореленькая», «Самая красивая», «Земфира красивая очень», «Земфире очень идет быть такой сияющей/гармоничной, как за последний год выглядит она
(орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)».
Мы же решили вспомнить, как менялась внешность Земфиры, начиная с 1990-х. Предлагаем и вам сравнить архивные и актуальные снимки певицы в нашей фотогалерее.
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