ВИДЕО: Галкин открыл тайну «высоких отношений» Пугачевой и Вайкуле

30 июля завершилась «Жара». Алла Пугачева и Лайма Вайкуле покинули Баку на следующий день после окончания фестиваля на частном самолете с кроватями вместо привычных кресел. Максим Галкин снял во время полета забавное видео, которым поделился с подписчиками в Инстаграме.

Максим Галкин опубликовал в своем блоге видео с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле из личного архива. Юморист заснял на камеру, как две дивы общаются между собой во время полета на частном джете. Примадонна поет песню про перелетных птиц, а Вайкуле ворчит, что не может из-за этого уснуть.

«Итак при свете спать не могу, вот уже и шляпу, и очки надела, и все никак. И тут еще ты…» — возмущается Лайма.

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Дамысдюн. Высокие отношения! #лаймалла #дамысдюн @alla_orfey @laima_vaikule_official A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 31, 2017 at 7:57am PDT

«Вот такие у нас высокие отношения!» — повернувшись в камеру, иронично замечает Алла Борисовна.

Этот ролик, выложенный комиком в Сеть, меньше чем за сутки собрал более 1 миллиона просмотров.

Впрочем, ничего удивительного: уверены, что это еще не предел!







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