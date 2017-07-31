ВИДЕО: Галкин открыл тайну «высоких отношений» Пугачевой и Вайкуле

30 июля завершилась «Жара». Алла Пугачева и Лайма Вайкуле покинули Баку на следующий день после окончания фестиваля на частном самолете с кроватями вместо привычных кресел. Максим Галкин снял во время полета забавное видео, которым поделился с подписчиками в Инстаграме.
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Максим Галкин опубликовал в своем блоге видео с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле из личного архива. Юморист заснял на камеру, как две дивы общаются между собой во время полета на частном джете. Примадонна поет песню про перелетных птиц, а Вайкуле ворчит, что не может из-за этого уснуть.
«Итак при свете спать не могу, вот уже и шляпу, и очки надела, и все никак. И тут еще ты…» — возмущается Лайма.
«Вот такие у нас высокие отношения!» — повернувшись в камеру, иронично замечает Алла Борисовна.
Этот ролик, выложенный комиком в Сеть, меньше чем за сутки собрал более 1 миллиона просмотров.
Впрочем, ничего удивительного: уверены, что это еще не предел!