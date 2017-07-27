Пресняков и Краснова дали первое семейное интервью и рассказали о детях

 

Фото: instagram.com

27 июля Никита Пресняков женился на Алене Красновой после нескольких лет романа. После свадьбы молодожены остались в Подмосковье, отложив свой медовый месяц, а потому у журналистов появилась возможность выловить их для первого интервью в качестве мужа и жены.

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Никита Пресняков и Алена Краснова впервые дали интервью после свадьбы. Молодой музыкант и его новоиспеченная супруга в разговоре с корреспондентом издания StarHit рассказали историю своего знакомства, вспомнили, как приняли решение пожениться и рассказали, планируют ли становиться родителями.

«Алене надо сначала окончить универ, мне — как­то найти себя, встать на ноги с группой», — отвечая на вопрос о детях, сказал Никита.

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Его избранница продолжила:

«Заводить детей пока не торопимся — еще слишком молоды! Хочется как­-то попутешествовать, погулять. У Никиты сейчас карьера занимает важное место в жизни. Года через три мы, может, задумаемся об этом более серьезно».

Молодожены не сомневаются, что через 50 лет отметят золотую свадьбу.

«Я готов прожить с Аленой всю жизнь! — заявляет Пресняков. — У многих моих знакомых было по 40–50 партнеров. Моих же за всю жизнь можно пересчитать по пальцам одной руки. Я никогда не стал бы просто гулять с девочкой при отсутствии сильных чувств к ней, эмоций. Не вижу никаких причин не быть с Аленой до самой победной старости! Над разногласиями, проблемами нужно работать. И жить от этого даже интереснее».

Любимый муж❤️

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Алена же думает о том, какими они с мужем будут через 25 лет.

«Вижу нас состоявшимися людьми, с детьми, наверное, даже с внуками. Возможно, это будет жизнь не в России — мы думаем о том, чтобы уехать», —

поделилась своими мыслями Краснова.

Счастлива стать частью вашей большой чудесной семьи❤️ #ANrealwedding

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