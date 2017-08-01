Николай Носков впервые рассказал о своем состоянии после случившегося

В мае в российских СМИ стали появляться тревожные новости о том, что известный певец и музыкант Николай Носков серьезно заболел. По информации пожелавшего остаться неизвестным источника, исполнитель «смертельно болен», а спасти его может только «чудо». Какие-либо подробности о болезни артиста не раскрывались. Отмечалось, что певца готовят к операции по удалению тромба в шейном отделе. За это время в соцсетях появилось множество слухов о состоянии здоровья Николая, но сегодня исполнитель решил сам рассказать поклонникам, что с ним происходит.

Николай Носков опубликовал обращение ко всем неравнодушным на своей странице Facebook.

"Дорогие Друзья! Всем Вам, для кого оказалась не чуждой моя беда, кто сумел разделить случившееся со мною, кому не безразлична моя судьба, как артиста!

Спасибо Вам и низкий поклон за Ваши письма, звонки, отклики и поддержку!

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Мое состояние после болезни стабилизировалось и становится значительно лучше с каждым днём. Постепенно восстанавливается речь и двигательные функции. Надеюсь, что Ваше участие станет тем стимулом, который поможет мне перебороть недуг гораздо быстрее.

Назло всем своим недоброжелателям и злопыхателям заявляю: «Я жив, скоро буду совершенно здоров и готов вновь радовать своих слушателей новыми песнями, которые планирую записать в ближайшем будущем!", -

написал он.

Певец поблагодарил врачей, специалистов и всех тех, кто помогает ему справиться с заболеванием.

"В связи с моей болезнью, распространяются слухи в интернете и прессе о состоянии моего здоровья, не соответствующие действительности, сообщаю, что моим единственным законным представителем в настоящий момент является моя супруга Марина Носкова, которая не отходит от меня ни на шаг и находится на связи с Вами 24 часа в сутки. Вся достоверная информация публикуется ею на моем официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях!

Прошу Вас, понять в каком эмоциональном потрясении находятся мои родные и близкие, поддержите их пожалуйста, пока мои силы не восстановятся полностью", - заключил музыкант.

Мы продолжим следить за событиями в жизни артиста и желаем ему скорейшего выздоровления!

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