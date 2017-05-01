ФОТО: Подписчики спутали 45-летнюю жену Лепса с его 15-летней дочерью

Супруга Григория Лепса крайне редко появляется на светских мероприятиях, зато экс-танцовщица активно ведет свой блог в Сети. На днях Анна порадовала поклонников снимком в купальнике, показав безупречное тело, и... ввела некоторых из них в заблуждение.
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Селфи, снимки с отдыха и семейные кадры — вот, что можно увидеть на странице жены Григория Лепса. Однако 31 июля Лепс удивила своих подписчиков, выложив в Инстаграме горячее фото.
На нем супруга известного артиста Григория Лепса позирует в больших темных очках и черном купальнике, демонстрируя стройную и изящную фигуру.
«Загораем!» — лаконично подписала кадр успешная бизнес-леди.
Подписчики с восхищением комментировали снимок бывшей танцовщицы: «Эффектная», «Анна, это Вы? Очень красиво!», «Какой оригинальный снимок! Столько грации», «Очень стильно, Анечка, ты прекрасна!», «Красотка наша любимая», «Супер кадр! Модель!», «Не подобрать слов...».
Григорий Лепс с супругой
К слову, глядя на миниатюрную фигуру Анны, некоторые пользователи Сети даже решили, что на фото не супруга, а 15-летняя дочь Лепса Ева.
Григорий Лепс с детьми
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