Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни

Вера Брежнева
 

Вера Брежнева. Фото: AP/Scanpix

Нечасто в Инстаграме Веры Брежневой можно увидеть публикации на личные темы. Певица не любит делиться с фолловерами подробностями своей жизни и в основном рассказывает в своих постах лишь о рабочих моментах. Однако в первый день августа 35-летняя артистка вдруг выложила в Сеть романтичное фото, которое сопроводила неоднозначной подписью…

Еще по этой теме

1 августа Вера Брежнева заставила своих подписчиков серьезно поволноваться.

Прочитав последний пост исполнительницы, некоторые подписчики решили, что в ее личной жизни возникли серьезные проблемы.

Реклама

«Очень больно разочаровываться в близких людях. Как будто все, что было, превратилось в мыльный пузырь. Но это тоже опыт, пусть и горький. Важно понять, принять и идти дальше. Спасибо каждому, кто со мной», —

написала певица. «От вас невозможно уйти. Вы с Константином идеальная пара!», «Надеемся, не Константин разочаровал вас?», «Что-то случилось?» — обеспокоенно принялись писать подписчики.

Но Вера, конечно, не ответила на их взволнованные вопросы. Хочется верить, что в семье Брежневой на самом деле все в порядке, а грустный пост появился в ее блоге не по причине серьезных жизненных неурядиц.

Еще по этой теме
«Старушка» Брежнева вышла в свет без белья

«Старушка» Брежнева вышла в свет без белья

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Вера Брежнева покорила Дубай «невидимым» платьем

Вера Брежнева покорила Дубай «невидимым» платьем


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Ādaži, 950000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR

reklama.vesti.lv

С 1 августа Swedbank меняет правила снятия денег в банкоматах Новости

С 1 августа Swedbank меняет правила снятия денег в банкоматах

Сотрудник аэропорта Ниццы ударил державшего ребенка туриста Новости

Сотрудник аэропорта Ниццы ударил державшего ребенка туриста

Селфи 61-летней мамы Кардашян в бикини набрало миллион лайков Wo&Men

Селфи 61-летней мамы Кардашян в бикини набрало миллион лайков

Танцуют все! Пустившаяся в пляс маленькая горилла умилила Сеть Wo&Men

Танцуют все! Пустившаяся в пляс маленькая горилла умилила Сеть

Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе Hi-Tech

Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе

Певцы

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
NETWORK SPECIALIST
NETWORK SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

 