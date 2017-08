Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни

Очень больно разочаровываться в близких людях. Как будто все, что было, превратилось в мыльный пузырь. Но это тоже опыт, пусть и горький. Важно понять, принять и идти дальше. Любви всем нам 💗 Спасибо каждому, кто со мной. 📷 @hobopeeba For @ohmylook.msk

