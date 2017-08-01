Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни

Нечасто в Инстаграме Веры Брежневой можно увидеть публикации на личные темы. Певица не любит делиться с фолловерами подробностями своей жизни и в основном рассказывает в своих постах лишь о рабочих моментах. Однако в первый день августа 35-летняя артистка вдруг выложила в Сеть романтичное фото, которое сопроводила неоднозначной подписью…

1 августа Вера Брежнева заставила своих подписчиков серьезно поволноваться.

Прочитав последний пост исполнительницы, некоторые подписчики решили, что в ее личной жизни возникли серьезные проблемы.

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«Очень больно разочаровываться в близких людях. Как будто все, что было, превратилось в мыльный пузырь. Но это тоже опыт, пусть и горький. Важно понять, принять и идти дальше. Спасибо каждому, кто со мной», —

написала певица. «От вас невозможно уйти. Вы с Константином идеальная пара!», «Надеемся, не Константин разочаровал вас?», «Что-то случилось?» — обеспокоенно принялись писать подписчики.

Но Вера, конечно, не ответила на их взволнованные вопросы. Хочется верить, что в семье Брежневой на самом деле все в порядке, а грустный пост появился в ее блоге не по причине серьезных жизненных неурядиц.

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