Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни

Нечасто в Инстаграме Веры Брежневой можно увидеть публикации на личные темы. Певица не любит делиться с фолловерами подробностями своей жизни и в основном рассказывает в своих постах лишь о рабочих моментах. Однако в первый день августа 35-летняя артистка вдруг выложила в Сеть романтичное фото, которое сопроводила неоднозначной подписью…
- ФОТО: Вера Брежнева покорила «Дзинтари» 15 июля 2017 г.
- Вера Брежнева призналась, что муж и дети ругают ее за то, что она мало ест 13 июня 2017 г.
- ФОТО: В 35 лет Вера Брежнева выглядит как подросток 31 мая 2017 г.
- Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы 18 мая 2017 г.
- Без макияжа Вера Брежнева смотрится ровесницей 16-летней дочери 23 апреля 2017 г.
1 августа Вера Брежнева заставила своих подписчиков серьезно поволноваться.
Прочитав последний пост исполнительницы, некоторые подписчики решили, что в ее личной жизни возникли серьезные проблемы.
«Очень больно разочаровываться в близких людях. Как будто все, что было, превратилось в мыльный пузырь. Но это тоже опыт, пусть и горький. Важно понять, принять и идти дальше. Спасибо каждому, кто со мной», —
написала певица. «От вас невозможно уйти. Вы с Константином идеальная пара!», «Надеемся, не Константин разочаровал вас?», «Что-то случилось?» — обеспокоенно принялись писать подписчики.
Но Вера, конечно, не ответила на их взволнованные вопросы. Хочется верить, что в семье Брежневой на самом деле все в порядке, а грустный пост появился в ее блоге не по причине серьезных жизненных неурядиц.
Еще по этой теме