ФОТО: Концерт Максима Галкина в «Дзинтари» прошел с аншлагом и VIP-ами

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

2 августа в «Дзинтари» с аншлагом прошел творческий вечер Максима Галкина. Несмотря на то, что артист выступает в Юрмале ежегодно, в его репертуаре всегда есть свежие шутки, новые номера и, конечно, искрометная импровизация. В этот раз Максим остался верен себе, подарив юрмальчанам и гостям города по-настоящему веселый вечер.

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Со сцены звучали остроумные шутки про Юрмалу, Латвию, политиков и певцов, женщин и музыку, бытовые ситуации и профессиональные моменты.

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Своих коллег по шоу-бизнесу артист, по традиции, тоже не обошел стороной. Героями его стендапов стали и супруга, и Лайма Вайкуле, и София Ротару, Борис Моисеев и многие другие.

Особое внимание Галкин уделил опоздавшим к началу концерта зрителям.

Проявив отеческую заботу, кому-то из гостей он даже предложил взять стул со сцены. Правда, зрительница смутилась и отказалась от такого подарка судьбы.

Среди гостей в этот вечер присутствовали и знаменитости, пожелавшие снять напряжение и вволю посмеяться: Борис Моисеев, Лион Измайлов, Божена Рынска, Маркус Рива, Ирена Пулкинена и другие.

Творческий вечер Максима не смог пропустить и экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

Он пришел на концерт с супругой Лилитой и явно наслаждался происходящим - смеялся, улыбался и активно что-то обсуждал.

Гости концерта Максима Галкина в "Дзинтари"

Фото: Гости концерта Максима Галкина в "Дзинтари"0

Качественный юмор, оптимизм и хорошее настроение - тот самый заряд, без которого Максим Галкин, в очередной раз, из «Дзинтари» не отпустил никого.

Пожалуй, для всего спектра впечатлений в зале не хватало только Примадонны, еще недавно блиставшей на сцене фестиваля «Жара» в Баку.

Максим Галкин выступил в "Дзинтари"

Фото: Максим Галкин выступил в "Дзинтари"0

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