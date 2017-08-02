Рынска, Затлерс, Моисеев: Концерт Максима Галкина в «Дзинтари» прошел с аншлагом и VIP-ами

2 августа в «Дзинтари» с аншлагом прошел творческий вечер Максима Галкина. Несмотря на то, что артист выступает в Юрмале ежегодно, в его репертуаре всегда есть свежие шутки, новые номера и, конечно, искрометная импровизация. В этот раз Максим остался верен себе, подарив юрмальчанам и гостям города по-настоящему веселый вечер.
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Со сцены звучали остроумные шутки про Юрмалу, Латвию, политиков и певцов, женщин и музыку, бытовые ситуации и профессиональные моменты.
Своих коллег по шоу-бизнесу артист, по традиции, не обошел стороной. Героями его стендапов стали и супруга, и Лайма Вайкуле, и София Ротару, Борис Моисеев и многие другие.
Особое внимание Галкин уделил опоздавшим к началу концерта зрителям.
Проявив отеческую заботу, кому-то из гостей он даже предложил взять стул со сцены. Правда, зрительница смутилась и отказалась от такого подарка судьбы.
Среди гостей в этот вечер присутствовали и знаменитости, пожелавшие снять напряжение и вволю посмеяться: Борис Моисеев, Лион Измайлов, Божена Рынска, Маркус Рива, Ирена Пулкинена и другие.
Творческий вечер Максима не обошел стороной и экс-президент Латвии Валдис Затлерс.
Он пришел на концерт с супругой Лилитой и явно наслаждался происходящим - смеялся, улыбался и активно что-то обсуждал со спутницей.
Качественный юмор, оптимизм и хорошее настроение - тот самый коктейль, без которого Максим Галкин, в очередной раз, из «Дзинтари» не отпустил никого.
Пожалуй, для всего спектра впечатлений в зале не хватало только Примадонны, еще недавно блиставшей на сцене фестиваля «Жара» в Баку.Еще по этой теме