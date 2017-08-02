Рынска, Затлерс, Моисеев: Концерт Максима Галкина в «Дзинтари» прошел с аншлагом и VIP-ами

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

2 августа в «Дзинтари» с аншлагом прошел творческий вечер Максима Галкина. Несмотря на то, что артист выступает в Юрмале ежегодно, в его репертуаре всегда есть свежие шутки, новые номера и, конечно, искрометная импровизация. В этот раз Максим остался верен себе, подарив юрмальчанам и гостям города по-настоящему веселый вечер.

Еще по этой теме

Со сцены звучали остроумные шутки про Юрмалу, Латвию, политиков и певцов, женщин и музыку, бытовые ситуации и профессиональные моменты.

Реклама

Своих коллег по шоу-бизнесу артист, по традиции, не обошел стороной. Героями его стендапов стали и супруга, и Лайма Вайкуле, и София Ротару, Борис Моисеев и многие другие.

Особое внимание Галкин уделил опоздавшим к началу концерта зрителям.

Проявив отеческую заботу, кому-то из гостей он даже предложил взять стул со сцены. Правда, зрительница смутилась и отказалась от такого подарка судьбы.

Среди гостей в этот вечер присутствовали и знаменитости, пожелавшие снять напряжение и вволю посмеяться: Борис Моисеев, Лион Измайлов, Божена Рынска, Маркус Рива, Ирена Пулкинена и другие.

Творческий вечер Максима не обошел стороной и экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

Он пришел на концерт с супругой Лилитой и явно наслаждался происходящим - смеялся, улыбался и активно что-то обсуждал со спутницей.

Гости концерта Максима Галкина в "Дзинтари"

Фото: Гости концерта Максима Галкина в "Дзинтари"0

Качественный юмор, оптимизм и хорошее настроение - тот самый коктейль, без которого Максим Галкин, в очередной раз, из «Дзинтари» не отпустил никого.

Пожалуй, для всего спектра впечатлений в зале не хватало только Примадонны, еще недавно блиставшей на сцене фестиваля «Жара» в Баку.

Максим Галкин выступил в "Дзинтари"

Фото: Максим Галкин выступил в "Дзинтари"0

Еще по этой теме
Максим Галкин в соцсетях «слезно» жалуется на латвийское лето

Максим Галкин в соцсетях «слезно» жалуется на латвийское лето

ФОТО: 41-летний Максим Галкин показал фигуру в плавках

ФОТО: 41-летний Максим Галкин показал фигуру в плавках

ВИДЕО: Пугачева и Галкин c детьми побывали в Рижском зоопарке

ВИДЕО: Пугачева и Галкин c детьми побывали в Рижском зоопарке


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Земля
Земля, Sigulda, 24400 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR

reklama.vesti.lv

Такое увидишь нечасто: гигантская молния поразила гору Hi-Tech

Такое увидишь нечасто: гигантская молния поразила гору

Танцуют все! Пустившаяся в пляс маленькая горилла умилила Сеть Wo&Men

Танцуют все! Пустившаяся в пляс маленькая горилла умилила Сеть

Спиннеры-убийцы: модная игрушка может быть опасна для детей Wo&Men

Спиннеры-убийцы: модная игрушка может быть опасна для детей

Перестрелка в москве: 15 минут жестоко избивали женщину Новости

Перестрелка в москве: 15 минут жестоко избивали женщину

Как смешно мы иногда выглядим со стороны, делая селфи Wo&Men

Как смешно мы иногда выглядим со стороны, делая селфи

Российские исполнители

Певцы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 