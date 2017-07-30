ФОТО: Алла Довлатова через три месяца после кесарева занимается йогой в бикини

В середине апреля 42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз. Почти сразу же после родов радиоведущая начала активно заниматься спортом, чтобы максимально быстро вернуться в форму. Недавно Алла продемонстрировала впечатляющие результаты регулярных тренировок, представ перед поклонниками в купальнике.
На днях Алла Довлатова опубликовала в своем Инстаграме несколько новых снимков, сделанных прямо во время тренировки на свежем воздухе.
На фотографиях радиоведущая, одетая в бикини, демонстрирует асаны в паре со своим личным инструктором по йоге.
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«Добрый день, друзья!
Самое лучшее начало дня — это объятия любимых и детей, а еще тренировка по йоге под нежным солнышком (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — подписала пост Довлатова.
Купальник выгодно подчеркнул стройную фигуру четырежды мамы.
Подписчики поспешили выразить свое восхищение формой ведущей в комментариях под фото: «Вы просто молодец!!! Трудяжка! Родить 4 детей и оставаться в отличной форме!!», «Сколько надо силы + воля что бы так быстро восстанавливаться? Молодец», «Супер! У Вас такой животик аккуратненький... А я все никак не уберу ((((( Вы вдохновляете!!! Спасибо!!!», «Какая же Вы красотка».
Доброе утро 🌞, друзья! Я так люблю лето! Летом все в радость! И тренировки 💪 и пробуждение и будни и выходные! Мы с Оксаной @yogaoksanabudkina шлём Вам наш пламенный физкультпривет 💪! Желаем хорошего настроения и самочувствия 💃! А если кто-то хочет присоединится к нашей дружной и спортивной компании, вот Оксанино расписание занятий в августе : 1⃣мини-группа для начинающих в Строгино: ПН и ЧТ в 8:30 ВТ и ЧТ в 20:00 Кропоткинская: СР и ПТ в 11:00 и 17:30 2⃣мини-группа "Йога для беременных"🤰в Строгино: ПН и ЧТ в 17:00 3⃣мини-группа "Восстановление после родов" 🤸♂️в Строгино: СБ в 15:00 4⃣"Йога для похудения" 🤸🏻♀️ Цветной бульвар: ПН и ПТ в 19:30. Будьте здоровы! @yogaoksanabudkina #yoga #cool #йога #йогатур #лето #радость #здоровье #йогадлябеременных #йогадляначинающих
Мы, к слову, с мнением фолловеров полностью солидарны. Как нам кажется, сейчас Довлатова выглядит едва ли не стройнее, чем до четвертых родов.