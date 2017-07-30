ФОТО: Алла Довлатова через три месяца после кесарева занимается йогой в бикини

В середине апреля 42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз. Почти сразу же после родов радиоведущая начала активно заниматься спортом, чтобы максимально быстро вернуться в форму. Недавно Алла продемонстрировала впечатляющие результаты регулярных тренировок, представ перед поклонниками в купальнике.

На днях Алла Довлатова опубликовала в своем Инстаграме несколько новых снимков, сделанных прямо во время тренировки на свежем воздухе.

На фотографиях радиоведущая, одетая в бикини, демонстрирует асаны в паре со своим личным инструктором по йоге.

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«Добрый день, друзья!

Самое лучшее начало дня — это объятия любимых и детей, а еще тренировка по йоге под нежным солнышком (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — подписала пост Довлатова.

Купальник выгодно подчеркнул стройную фигуру четырежды мамы.

Подписчики поспешили выразить свое восхищение формой ведущей в комментариях под фото: «Вы просто молодец!!! Трудяжка! Родить 4 детей и оставаться в отличной форме!!», «Сколько надо силы + воля что бы так быстро восстанавливаться? Молодец», «Супер! У Вас такой животик аккуратненький... А я все никак не уберу ((((( Вы вдохновляете!!! Спасибо!!!», «Какая же Вы красотка».

Мы, к слову, с мнением фолловеров полностью солидарны. Как нам кажется, сейчас Довлатова выглядит едва ли не стройнее, чем до четвертых родов.







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