ВИДЕО: Шварценеггер и Сталлоне исполнили гавайский танец

Американские актеры Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне на вечеринке в честь дня рождения исполнили гавайский танец. Видео оригинального «перформанса» было обнародовано на Instagram-странице звезды «Терминатора» и успело за сутки собрать 2 миллиона просмотров.

Известно, что вечеринка была приурочена к 70-летнему юбилею Шварценеггера. В видео показано, как актеры исполняют гавайский танец-хулу.

‪All of your birthday messages mean the world to me. Thank you. I always say to stay hungry and never stop learning, so as a sign of my gratitude, here's a video of birthday party hula lessons.‬ A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Aug 1, 2017 at 6:55am PDT

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Видео именинник сопроводил комментарием, в котором поблагодарил всех за поздравления, а также отметил о необходимости постоянного совершенствования себя.

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