ВИДЕО: Шварценеггер и Сталлоне исполнили гавайский танец

Арнольд Шварценеггер
 

Арнольд Шварценеггер. Фото: REUTERS/Scanpix

Американские актеры Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне на вечеринке в честь дня рождения исполнили гавайский танец. Видео оригинального «перформанса» было обнародовано на Instagram-странице звезды «Терминатора» и успело за сутки собрать 2 миллиона просмотров.

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Известно, что вечеринка была приурочена к 70-летнему юбилею Шварценеггера. В видео показано, как актеры исполняют гавайский танец-хулу.

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Видео именинник сопроводил комментарием, в котором поблагодарил всех за поздравления, а также отметил о необходимости постоянного совершенствования себя.

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