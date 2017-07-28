ФОТО: Анна Седокова показала отца своего ребенка?

Анна Седокова
 

Анна Седокова. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Анна Седокова не афиширует личную жизнь. Журналисты выяснили, что отцом ее сына Гектора является молодой бизнесмен Артем Комаров, однако сама артистка никак не комментирует эту информацию. Своим новым постом она и вовсе заставила поклонников усомниться в том, что прессе можно верить. Ведь на свежем семейном фото рядом с певицей и ее малышом запечатлен совсем другой мужчина…

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Последнее фото в Инстаграме Анны Седоковой ввело ее неполные 4 миллиона фолловеров в ступор.

Дело в том, что артистка опубликовала трогательный кадр с 4-месячным сыном и… своим коллегой по сцене Анатолием Цоем.

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❤️❤️❤️

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Подписывать неоднозначный снимок экс-солистка «ВИА Гры» не стала, оставив лишь три сердечка-эмодзи в комментарии.

«Вы наконец перестали скрываться! Такие красивые!» — ответила на этот пост близкая подруга Анны, Наталья Рудова. Увидев это сообщение от актрисы, интернет-пользователи еще больше насторожились.

«Вы прекрасная пара!», «Так мило. Анечка, будьте безгранично счастливы!», «Неожиданно! Что, Гектор его сын?», «А может он крестный отец Гектора? Не подумали об этом?» — принялись писать подписчики Седоковой.

Ни Анна, ни Анатолий на вопросы публики не отвечают.

Самый лучший день... 🖤

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К слову, в своем блоге подопечный Меладзе также выложил снимок с Анной и Гектором, подписав: «Самый лучший день».

Фанаты солиста MBAND уже не сомневаются, что именно он является отцом младшего ребенка Седоковой. Но не поторопились ли они с выводами?..

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