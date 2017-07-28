ФОТО: Анна Седокова показала отца своего ребенка?

Анна Седокова не афиширует личную жизнь. Журналисты выяснили, что отцом ее сына Гектора является молодой бизнесмен Артем Комаров, однако сама артистка никак не комментирует эту информацию. Своим новым постом она и вовсе заставила поклонников усомниться в том, что прессе можно верить. Ведь на свежем семейном фото рядом с певицей и ее малышом запечатлен совсем другой мужчина…

Последнее фото в Инстаграме Анны Седоковой ввело ее неполные 4 миллиона фолловеров в ступор.

Дело в том, что артистка опубликовала трогательный кадр с 4-месячным сыном и… своим коллегой по сцене Анатолием Цоем.

Реклама

❤️❤️❤️ A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Aug 3, 2017 at 1:08am PDT

Подписывать неоднозначный снимок экс-солистка «ВИА Гры» не стала, оставив лишь три сердечка-эмодзи в комментарии.

«Вы наконец перестали скрываться! Такие красивые!» — ответила на этот пост близкая подруга Анны, Наталья Рудова. Увидев это сообщение от актрисы, интернет-пользователи еще больше насторожились.

«Вы прекрасная пара!», «Так мило. Анечка, будьте безгранично счастливы!», «Неожиданно! Что, Гектор его сын?», «А может он крестный отец Гектора? Не подумали об этом?» — принялись писать подписчики Седоковой.

Ни Анна, ни Анатолий на вопросы публики не отвечают.

Самый лучший день... 🖤 A post shared by Анатолий Цой (@anatoliytsoy_official) on Aug 3, 2017 at 12:47am PDT

К слову, в своем блоге подопечный Меладзе также выложил снимок с Анной и Гектором, подписав: «Самый лучший день».

Фанаты солиста MBAND уже не сомневаются, что именно он является отцом младшего ребенка Седоковой. Но не поторопились ли они с выводами?..

@anatoliytsoy_official Я тебя сильно сильно !!! Поздравляю и очень люблю ❤️ Ты уникальный , никогда не забывай об этом . С Днём Рождения , Анатолий Цой ❤️❤️❤️ A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jul 28, 2017 at 5:05am PDT

Еще по этой теме