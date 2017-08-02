«Солистки «ВИА Гры» лопнут от злости»: фанаты обсуждают образ Елены Ваенги в мини

За последние полгода Инстаграм Елены Ваенги превратился в настоящий fashion-блог: 40-летняя артистка ежедневно публикует свои фотографии в дизайнерских нарядах. На этот раз она продемонстрировала подписчикам свой look в мини-платье. Настолько коротком, что они не смогли сдержать эмоций.

Строгое платье Valentino, яркая юбка Gucci, классический костюм Dolce&Gabbana — Елена Ваенга покупает себе только самые трендовые наряды. А какая у нее коллекция туфель! Классические Christian Louboutin соседствуют с элегантными Jimmy Choo и экстравагантными Aquazzura.

Впрочем, поклонников певицы интересуют не сами вещи, а то, как они смотрятся на артистке.

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Один из последних аутфитов пришелся по душе ее фолловерам куда больше остальных.

ушла. 🎥 Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Авг 2 2017 в 4:11 PDT

2 августа Ваенга опубликовала снимок, на котором она запечатлена в коротком платье-комбинации, надетом поверх провокационно расстегнутой белой рубашки, и асимметричном жакете.

«А юбчонки все короче и короче.... Прям даже волнительно. С такими-то ногами... ох», «Джоли и прочие «ВИА Гры» просто лопнут от злости», «Ножкам Браво», — писали восхищенные поклонницы в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). А как вы оцените look артистки?





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