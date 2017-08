Вдова экс-солиста «Иванушек» показала их последнее совместное фото

Наше с Олегом последнее совместное фото. Легендарный Питер, у легендарного "Летучего Голландца";) Вспоминаю, как "случилась" эта фотография: 17 мая, гастроли в Санкт-Петербурге. Мы приехали на саунд-чек, и вышли пообедать. Стояла неожиданно хорошая погода, и я предложила сфотографировать Олега на фоне Невы, а он настоял на фото вместе) Я ещё упиралась "Не хочу, не так одета, ветер, причёска..." и тп, а он практически "заставил"))) Олег, кстати, часто настаивал на наших с ним фотографиях /для Instagram/, а я не любила лишний раз афишировать наше счастье. Так и появился этот снимок, который тогда я всё же уберегла))) ну, а вот сегодня делюсь им, ведь терять мне уже нечего... #олегяковлев #сашакуцевол #фото #питер

