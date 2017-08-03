Вдова экс-солиста «Иванушек» показала их последнее совместное фото

Гражданская жена ныне покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Александра Куцевол разместила в Instagram последний совместный снимок с певцом. В кадре счастливая пара запечатлена на фоне Невы и стрелки Васильевского Острова в историческом центре Санкт-Петербурга.
"17 мая, гастроли в Санкт-Петербурге. Мы приехали на саунд-чек и вышли пообедать.
Стояла неожиданно хорошая погода, и я предложила сфотографировать Олега на фоне Невы, а он настоял на фото вместе", - вспоминает девушка.
По ее словам, именно Олег Яковлев попросил ее сделать этот снимок.
"Я еще упиралась: "Не хочу, не так одета, ветер, прическа", а он практически "заставил". Олег, кстати, часто настаивал на наших с ним фотографиях для "Инстаграма", а я не любила лишний раз афишировать наше счастье.
Так и появился этот снимок, который тогда я все же уберегла. Ну, а вот сегодня делюсь им, ведь терять мне уже нечего", - отметила Александра.
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Наше с Олегом последнее совместное фото. Легендарный Питер, у легендарного "Летучего Голландца";) Вспоминаю, как "случилась" эта фотография: 17 мая, гастроли в Санкт-Петербурге. Мы приехали на саунд-чек, и вышли пообедать. Стояла неожиданно хорошая погода, и я предложила сфотографировать Олега на фоне Невы, а он настоял на фото вместе) Я ещё упиралась "Не хочу, не так одета, ветер, причёска..." и тп, а он практически "заставил"))) Олег, кстати, часто настаивал на наших с ним фотографиях /для Instagram/, а я не любила лишний раз афишировать наше счастье. Так и появился этот снимок, который тогда я всё же уберегла))) ну, а вот сегодня делюсь им, ведь терять мне уже нечего... #олегяковлев #сашакуцевол #фото #питер