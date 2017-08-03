Вдова экс-солиста «Иванушек» показала их последнее совместное фото

Гражданская жена ныне покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Александра Куцевол разместила в Instagram последний совместный снимок с певцом. В кадре счастливая пара запечатлена на фоне Невы и стрелки Васильевского Острова в историческом центре Санкт-Петербурга.

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"17 мая, гастроли в Санкт-Петербурге. Мы приехали на саунд-чек и вышли пообедать.

Стояла неожиданно хорошая погода, и я предложила сфотографировать Олега на фоне Невы, а он настоял на фото вместе", - вспоминает девушка.

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По ее словам, именно Олег Яковлев попросил ее сделать этот снимок.

"Я еще упиралась: "Не хочу, не так одета, ветер, прическа", а он практически "заставил". Олег, кстати, часто настаивал на наших с ним фотографиях для "Инстаграма", а я не любила лишний раз афишировать наше счастье.

Так и появился этот снимок, который тогда я все же уберегла. Ну, а вот сегодня делюсь им, ведь терять мне уже нечего", - отметила Александра.

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