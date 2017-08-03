Вдова экс-солиста «Иванушек» показала их последнее совместное фото

Олег Яковлев
 

Олег Яковлев. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Гражданская жена ныне покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Александра Куцевол разместила в Instagram последний совместный снимок с певцом. В кадре счастливая пара запечатлена на фоне Невы и стрелки Васильевского Острова в историческом центре Санкт-Петербурга.

Еще по этой теме

"17 мая, гастроли в Санкт-Петербурге. Мы приехали на саунд-чек и вышли пообедать.

Стояла неожиданно хорошая погода, и я предложила сфотографировать Олега на фоне Невы, а он настоял на фото вместе", - вспоминает девушка.

Реклама

По ее словам, именно Олег Яковлев попросил ее сделать этот снимок.

"Я еще упиралась: "Не хочу, не так одета, ветер, прическа", а он практически "заставил". Олег, кстати, часто настаивал на наших с ним фотографиях для "Инстаграма", а я не любила лишний раз афишировать наше счастье.

Так и появился этот снимок, который тогда я все же уберегла. Ну, а вот сегодня делюсь им, ведь терять мне уже нечего", - отметила Александра.

Наше с Олегом последнее совместное фото. Легендарный Питер, у легендарного "Летучего Голландца";) Вспоминаю, как "случилась" эта фотография: 17 мая, гастроли в Санкт-Петербурге. Мы приехали на саунд-чек, и вышли пообедать. Стояла неожиданно хорошая погода, и я предложила сфотографировать Олега на фоне Невы, а он настоял на фото вместе) Я ещё упиралась "Не хочу, не так одета, ветер, причёска..." и тп, а он практически "заставил"))) Олег, кстати, часто настаивал на наших с ним фотографиях /для Instagram/, а я не любила лишний раз афишировать наше счастье. Так и появился этот снимок, который тогда я всё же уберегла))) ну, а вот сегодня делюсь им, ведь терять мне уже нечего... #олегяковлев #сашакуцевол #фото #питер

A post shared by Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) on

Еще по этой теме
Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно рассказала о его смерти и показала последнее фото

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно рассказала о его смерти и показала последнее фото

Гражданская жена умершего солиста «Иванушек» рассказала о тайном соглашении с супругом

Гражданская жена умершего солиста «Иванушек» рассказала о тайном соглашении с супругом

СМИ назвали причину смерти сестры солиста «Иванушек»

СМИ назвали причину смерти сестры солиста «Иванушек»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Ādaži, 29000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 400000 EUR
Дом
Дом, Bauska, 107000 EUR

reklama.vesti.lv

В ЕС в миллионах яиц нашли яд Новости

В ЕС в миллионах яиц нашли яд

В Латвии можно будет наблюдать частичное затмение Луны Hi-Tech

В Латвии можно будет наблюдать частичное затмение Луны

ФОТО: Такой представляли люди XIX века жизнь в 2000 году Hi-Tech

ФОТО: Такой представляли люди XIX века жизнь в 2000 году

Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств Hi-Tech

Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств

Нос человека выдает его скрытые болезни Wo&Men

Нос человека выдает его скрытые болезни

Российские исполнители

Музыканты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
NETWORK SPECIALIST
NETWORK SPECIALIST
TĪKLA SPECIĀLISTS
TĪKLA SPECIĀLISTS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
LOĢISTIKAS VADĪTĀJS
LOĢISTIKAS VADĪTĀJS

Темы

 