Актриса из Секса в большом городе может стать губернатором Нью-Йорка

Синтия Никсон
 

Синтия Никсон. Фото: AP/Scanpix

Актриса из популярного американского сериала Секс в большом городе Синтия Никсон рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора штата Нью-Йорк, передает The Wall Street Journal.

Напомним, Никсон сыграла Миранду Хоббс в культовом телесериале.

Отмечается, что 51-летнюю актрису могут поддержать представители либеральных сил. В 2013 году она работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио. Также Никсон участвовала в программе по поддержке легализации однополых браков.

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«Она нестандартный кандидат с перспективными способностями, который сможет воодушевить людей», − цитирует издание слова директора Союза за качественное образование Билла Истона.

Среди других возможных кандидатов также выделяют мэра города Сиракьюс Стафани Майнер и экс-сенатора Терри Гибсона. Нынешний губернатор штата Эндрю Куомо планирует баллотироваться на третий срок.

Ранее сообщалось, что Никсон сочеталась браком с ее возлюбленной Кристин Маринони, активисткой движения за права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

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