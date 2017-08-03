Видео: Лиза Галкина показала в Юрмале свой секретный бьюти-хак

Максим Галкин регулярно публикует в социальных сетях забавные видео с участием своих детей. В одном из последних роликов 3-летняя Лиза показала, как ухаживает за своей кожей.
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4 августа Максим Галкин опубликовал в своем Инстаграме видео, сделанное во время отдыха с семьей на юрмальском пляже. В коротком ролике дочь юмориста Лиза продемонстрировала довольно необычный бьюти-хак.
Девочка, одетая в купальник с геометрическим принтом, втирала в ноги песок, забавно двигаясь под зажигательную аудиокомпозицию.
«Секреты ухода за кожей от Лизы. Скраб из песка под музыку на пляже», — подписал пост Галкин (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Видео очень понравилось фолловерам Галкина — за считанные часы оно набрало почти 150 тысяч лайков, а в комментариях интернет-пользователи восхитились красотой и сообразительностью маленькой Лизы.
Напомним, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой на днях впервые побывали на выступлении папы в концертном зале «Дзинтари».
Смотрите. как это было!
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Вчера в очередной раз прошла незабываемая встреча с юрмальским зрителем. Легендарный зал "Дзинтари" - сколько с ним связано! В 1989 году я пришёл в этот зал с родителями на концерт Михаила Задорнова. До сих пор помню, как болел живот от смеха. Спустя десять лет, в 1999 я выступил в "Дзинтари" уже в самом концерте Задорнова, именно с этого выступления у меня начались гастроли с Михаилом Николаевичем по городам и весям. Последние 17 лет я регулярно, практически каждый год, выступаю здесь с сольными программами, неизменно встречая радушие и единение публики, а это и латыши, и русские, и туристы из самых разных стран. А вчера, через 28 лет после того, как в Дзинтари меня на концерт Задорнова привели папа с мамой, я впервые привёл на свой концерт Гаррика и Лизу. #связьвремен #любимыезрители #максимгалкин #гарригалкин #елизаветагалкина