Видео: Лиза Галкина показала в Юрмале свой секретный бьюти-хак

Максим Галкин регулярно публикует в социальных сетях забавные видео с участием своих детей. В одном из последних роликов 3-летняя Лиза показала, как ухаживает за своей кожей.

4 августа Максим Галкин опубликовал в своем Инстаграме видео, сделанное во время отдыха с семьей на юрмальском пляже. В коротком ролике дочь юмориста Лиза продемонстрировала довольно необычный бьюти-хак.

Девочка, одетая в купальник с геометрическим принтом, втирала в ноги песок, забавно двигаясь под зажигательную аудиокомпозицию.

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«Секреты ухода за кожей от Лизы. Скраб из песка под музыку на пляже», — подписал пост Галкин (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Секреты ухода за кожей от Лизы 😊 Скраб из песка под музыку на пляже 💃🎼 #елизаветагалкина #секретыкрасоты #максимгалкин #музыка #танцы #пляж Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 4 2017 в 8:15 PDT

Видео очень понравилось фолловерам Галкина — за считанные часы оно набрало почти 150 тысяч лайков, а в комментариях интернет-пользователи восхитились красотой и сообразительностью маленькой Лизы.

Напомним, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой на днях впервые побывали на выступлении папы в концертном зале «Дзинтари».

Смотрите. как это было!

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