Анжелика Варум выступила против свадьбы своей 18-летней дочки

Поклонники полагали, что Анжелика Варум и ее супруг Леонид Агутин полностью одобряют избранника своей единственной общей дочери Елизаветы, 21-летнего музыканта по имени Марк, и уже готовятся к возможной скорой свадьбе влюбленных. Как бы не так — певица сообщила в новом интервью одному из российских СМИ, что она против скоропалительного брака дочки.

О том, что у Лизы есть бойфренд по имени Марк, интернет-пользователи узнали еще два года назад. Тогда молодого человека своей дочери поклонникам представил папа девушки, Леонид Агутин.

Судя по восторженному описанию, которое появилось в Инстаграме музыканта, он остался доволен выбором Лизы.

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Мама начинающей певицы Анжелика Варум недавно тоже отозвалась о Марке как о тонком и деликатном юноше, даже заступившись за него перед интернет-пользователями.

Казалось, молодая пара уже подумывала о свадьбе, однако Анжелика рассказала в недавнем интервью порталу Sobesednik.ru, что советует дочери не торопиться и будет неприятно удивлена, если девушка пойдет против ее воли и уже сейчас примет предложение руки и сердца от Марка.

«Надеюсь, дочка замуж выходить не собирается. Мне кажется, что создание семьи — это вопрос для взрослых. Сначала нужно состояться как личность в профессии, а уже потом думать о свадьбе.

Нужно определиться и в том, кто тебе подходит по жизни. В 18 лет, я боюсь, такой выбор сделать невозможно», — бескомпромиссно заявила Варум.

Liz Varum & Mark Angelo Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Окт 31 2016 в 7:04 PDT

Тем временем сама Елизавета Агутина продолжает время от времени публиковать в своем Инстаграме снимки с бойфрендом, и фолловеры отмечают в комментариях, что главное, чтобы она была счастлива, а раз Лиза в отношениях с Марком уже два года, значит, он действительно прекрасный человек.







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