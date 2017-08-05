СМИ: У поправившейся до 120 кг Мэрайи Кери случился нервный срыв

В последнее время 47-летняя Мэрайя Кери сильно поправилась. Говорят, что вес певицы уже перевалил за весьма внушительную отметку в 120 килограммов. До недавнего времени сама Мэрайя будто не замечала того, как меняется ее тело — тревогу она забила лишь после недовольного гула из зрительного зала на своих последних концертах. После этих событий у артистки случилась истерика.

Мэрайя Кери уже много лет борется с лишним весом, но до недавнего времени хоть как-то старалась держать его в норме.

Однако теперь артистка явно перестала следить за своим рационом и забыла дорогу в спортзал.

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По информации западных СМИ, она весит уже больше центнера.

О пугающей цифре на весах певица не думала до тех пор, пока фанаты в пух и прах не раскритиковали ее выступление. Инсайдер рассказал онлайн-изданию RadarOnline, что Кери не может прийти в себя после критики ее концертов — у нее даже случился нервный срыв.

«Мэрайя постоянно плачет. Но при этом употребляет алкоголь, постоянно питается калорийной пищей и совсем не занимается спортом.

Однако сама она не видит никакой взаимосвязи между ее неправильным образом жизни и плохими отзывами о концертах. Мэрайя превратилась из голосистой поп-дивы в клоуна на шпильках», — высказался источник, не стесняясь в выражениях.

По слухам,

исполнительница хита We Belong Together все же намерена вернуться в былую форму и перестать быть объектом насмешек поклонников и журналистов.

Мэрайя хочет, чтобы ее молодой бойфренд, танцор Брайан Танака, разработал для нее специальную программу занятий и стал ее персональным тренером.



































Aizvērt Концерт Мэрайи Кэри в "Арене Рига" Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET







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