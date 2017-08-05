СМИ: У поправившейся до 120 кг Мэрайи Кери случился нервный срыв

В последнее время 47-летняя Мэрайя Кери сильно поправилась. Говорят, что вес певицы уже перевалил за весьма внушительную отметку в 120 килограммов. До недавнего времени сама Мэрайя будто не замечала того, как меняется ее тело — тревогу она забила лишь после недовольного гула из зрительного зала на своих последних концертах. После этих событий у артистки случилась истерика.
Мэрайя Кери уже много лет борется с лишним весом, но до недавнего времени хоть как-то старалась держать его в норме.
Однако теперь артистка явно перестала следить за своим рационом и забыла дорогу в спортзал.
По информации западных СМИ, она весит уже больше центнера.
О пугающей цифре на весах певица не думала до тех пор, пока фанаты в пух и прах не раскритиковали ее выступление. Инсайдер рассказал онлайн-изданию RadarOnline, что Кери не может прийти в себя после критики ее концертов — у нее даже случился нервный срыв.
«Мэрайя постоянно плачет. Но при этом употребляет алкоголь, постоянно питается калорийной пищей и совсем не занимается спортом.
Однако сама она не видит никакой взаимосвязи между ее неправильным образом жизни и плохими отзывами о концертах. Мэрайя превратилась из голосистой поп-дивы в клоуна на шпильках», — высказался источник, не стесняясь в выражениях.
По слухам,
исполнительница хита We Belong Together все же намерена вернуться в былую форму и перестать быть объектом насмешек поклонников и журналистов.
Мэрайя хочет, чтобы ее молодой бойфренд, танцор Брайан Танака, разработал для нее специальную программу занятий и стал ее персональным тренером.Еще по этой теме