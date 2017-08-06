Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал, что болен раком легких

Ронни Вуд с супругой
 

Ронни Вуд с супругой. Фото: AP/Scanpix

Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд признался, что у него был диагностирован рак легких. Болезнь у него выявили три месяца назад в ходе планового медицинского осмотра. Об этом Вуд рассказал в интервью The Mail on Sunday.

«Помимо врачей мы больше никому не говорили об этом, поскольку не хотели заставлять кого-либо проходить через этот ад. Но я для себя принял решение, что если опухоль будет распространяться, я не соглашусь на химиотерапию», - сказал Вуд.

Позднее врачи установили, что опухоль у Вуда не разрастается. «Я сказал, давайте разберемся с этим, - сообщил 70-летний музыкант.

- До того, как я закрыл свои глаза перед операцией, я посмотрел на врача и произнес: Пусть начнется битва!».

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По словам Вуда, сейчас у него «все хорошо», но он должен будет каждые три месяца проверяться у врача. Музыканту назначили медицинские проверки, чтобы убедиться, что опухоль вырезана полностью и болезнь не вернется.

О том, что Вуд перенес операцию на легком, стало известно в конце мая 2017 года. Однако тогда не сообщалась, какую именно операцию врачи делали музыканту. При этом тогда же сообщалось, что ему «не потребуется никакого дополнительного лечения».


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