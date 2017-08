Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал, что болен раком легких

Ронни Вуд с супругой. Фото: AP/Scanpix

Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд признался, что у него был диагностирован рак легких. Болезнь у него выявили три месяца назад в ходе планового медицинского осмотра. Об этом Вуд рассказал в интервью The Mail on Sunday.