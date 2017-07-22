Андрей Григорьев-Аполлонов впервые публично высказался о смерти сестры

21 июля умерла единственная родная сестра солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова. Певец долгое время хранил молчание, однако на днях нашел в себе силы публично заговорить о семейной трагедии.
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22 июля в российской прессе появилась информация о смерти родной сестры Андрея Григорьева-Аполлонова — 51-летняя Юлия скоропостижно скончалась в собственном доме в Сочи.
По озвученной Следственным комитетом версии, женщина умерла в результате приступа астмы.
Первым печальное известие прокомментировал в социальных сетях супруг Григорьевой-Аполлоновой Андрей Бурдуков. А 6 августа нарушил молчание и сам солист группы «Иванушки International».
Видеообращение он опубликовал в своем аккаунте на Facebook.
«Меня не было в эфире практически две недели, потому что у меня случилось горе. Умерла моя единственная и любимая сестричка. К огромному сожалению, моя жизнь наполовину остановилась. Очень многие из вас наверняка теряли родных и близких. И я вот на протяжении двух недель не могу прийти в себя», — рассказал в ролике Андрей Григорьев-Аполлонов.
Певец добавил, что будет стараться постепенно возвращаться к прежнему образу жизни, а также давать концерты, поскольку они помогают ему на время отвлечься от мыслей о потере близкого человека.
Юлия с супругом
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Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера возвращаясь с другом из спортзала идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришёл домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена. О прощании и прочих организационных моментах с кладбищем напишу в следующем посте.. #rip #юлягригорьеваапполонова #иванушки