Андрей Григорьев-Аполлонов впервые публично высказался о смерти сестры

21 июля умерла единственная родная сестра солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова. Певец долгое время хранил молчание, однако на днях нашел в себе силы публично заговорить о семейной трагедии.

22 июля в российской прессе появилась информация о смерти родной сестры Андрея Григорьева-Аполлонова — 51-летняя Юлия скоропостижно скончалась в собственном доме в Сочи.

По озвученной Следственным комитетом версии, женщина умерла в результате приступа астмы.

Первым печальное известие прокомментировал в социальных сетях супруг Григорьевой-Аполлоновой Андрей Бурдуков. А 6 августа нарушил молчание и сам солист группы «Иванушки International».

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Видеообращение он опубликовал в своем аккаунте на Facebook.

«Меня не было в эфире практически две недели, потому что у меня случилось горе. Умерла моя единственная и любимая сестричка. К огромному сожалению, моя жизнь наполовину остановилась. Очень многие из вас наверняка теряли родных и близких. И я вот на протяжении двух недель не могу прийти в себя», — рассказал в ролике Андрей Григорьев-Аполлонов.

Певец добавил, что будет стараться постепенно возвращаться к прежнему образу жизни, а также давать концерты, поскольку они помогают ему на время отвлечься от мыслей о потере близкого человека.

Юлия с супругом

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