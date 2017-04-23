Западные СМИ: Миллиардер Илон Маск и экс-супруга Джонни Деппа расстались

Поклонники Эмбер Херд были рады узнать, что после скандального развода с Джонни Деппом 31-летняя актриса счастлива с 46-летнем миллиардером Илоном Маском. Влюбленные строили планы на будущее, рассказывали о своем романе в интервью, а на днях… неожиданно для всех расстались.

Поклонники пары Илона Маска и Эмбер Херд внимательно следили за личной жизнью знаменитостей, с нетерпением ожидая официального объявления о помолвке.

Cheeky Публикация от Amber Heard (@amberheard) Апр 23 2017 в 5:11 PDT

Реклама

Однако в прессе вместо радостных новостей в последнее время появлялись довольно печальные — сначала американский миллиардер публично признался в том, что страдает от маниакально-депрессивного психоза, а 5 августа портал Mail Online сообщил об окончательном расставании Маска и Херд.

«Между Эмбер и Илоном все кончено. Она подавлена. Поставить точку решил сам Маск», —

прокомментировал происходящее западному порталу анонимный источник.

Having moo moo at Moo Moo Gold Coast with @AmberHeard, @CreepyPuppet and @CowanFilms Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Апр 23 2017 в 4:42 PDT

По данным западной прессы, пара рассталась еще неделю назад — после того, как американский миллиардер случайно узнал неприятные факты о своей возлюбленной, однако какие — не уточняется.

Сами знаменитости пока никак не комментируют свое расставание.





Еще по этой теме