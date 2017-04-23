Западные СМИ: Миллиардер Илон Маск и экс-супруга Джонни Деппа расстались

Эмбер Херд
 

Эмбер Херд. Фото: REUTERS/Scanpix

Поклонники Эмбер Херд были рады узнать, что после скандального развода с Джонни Деппом 31-летняя актриса счастлива с 46-летнем миллиардером Илоном Маском. Влюбленные строили планы на будущее, рассказывали о своем романе в интервью, а на днях… неожиданно для всех расстались.

Поклонники пары Илона Маска и Эмбер Херд внимательно следили за личной жизнью знаменитостей, с нетерпением ожидая официального объявления о помолвке.

Cheeky

Публикация от Amber Heard (@amberheard)

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Однако в прессе вместо радостных новостей в последнее время появлялись довольно печальные — сначала американский миллиардер публично признался в том, что страдает от маниакально-депрессивного психоза, а 5 августа портал Mail Online сообщил об окончательном расставании Маска и Херд.

«Между Эмбер и Илоном все кончено. Она подавлена. Поставить точку решил сам Маск», —

прокомментировал происходящее западному порталу анонимный источник.

Having moo moo at Moo Moo Gold Coast with @AmberHeard, @CreepyPuppet and @CowanFilms

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

По данным западной прессы, пара рассталась еще неделю назад — после того, как американский миллиардер случайно узнал неприятные факты о своей возлюбленной, однако какие — не уточняется.

Сами знаменитости пока никак не комментируют свое расставание.

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