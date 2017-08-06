ФОТО: Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер сделали сюрприз украинцам

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер побывали в украинском городе Черновцы, сообщает портал 0372.ua.

В город актеры прилетели частным самолетом из Будапешта, где участвуют в съемках фильма.

Кунис и Катчер прогулялись по центру Черновцов и фотографировались с жителями.

🌟Зірки Голівуда Міла Куніс та Ештон Катчер в Готелі Буковина🌟#буковина #милакунис #milakunis #ashtonkutcher #bukovynahotel #cv #chernivtsigram Публикация от BUKOVYNA HOTEL✨ГОТЕЛЬ БУКОВИНА (@bukovyna_hotel) Авг 6 2017 в 7:51 PDT

Реклама

New pic of #MilaKunis and #AshtonKutcher in Ukraine 😍 they visited and toured Mila's birthplace during a break from filming in Budapest. Mila's parents went there too. Публикация от Ashton, Mila and family (@kuniskutcher) Авг 6 2017 в 12:04 PDT

Отмечается, что

актриса показал супругу дом, где жила в детстве. Кунис и Катчер пробыли в городе несколько часов, после чего вновь вернулись в Будапешт.

Напомним, Черновцы являются родиной Кунис, которая родилась 14 августа 1983 года в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.

Еще по этой теме