ФОТО: Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер сделали сюрприз украинцам

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер побывали в украинском городе Черновцы, сообщает портал 0372.ua.
В город актеры прилетели частным самолетом из Будапешта, где участвуют в съемках фильма.
Кунис и Катчер прогулялись по центру Черновцов и фотографировались с жителями.
А ось і плюси роботи в КП"Міжнародний аеропорт "Чернівці""😂 Мамуля сьогодні мала можливість подивитись на цих голівудських зірок🌟🌟 Питаю : - Мам, а що ти їм казала? "Пліз фото"??)) А мама мені: - Нєєє, я підійшла і кажу : можна з вами сфотографуватись?) А він мені : Єєєссс))) 😂😂😂😂😂😂😂 Ось і вся бесіда😂😂😂😂 Класні вони такі)) позитивні)) наші всі "звьозди" такі горді, зажрані , а ці миилііі🤗 І в житті вони такі самі гарні як і на екрані, не то шо наші😣 #ASHTONKUTCHER #MILAKUNIS
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актриса показал супругу дом, где жила в детстве. Кунис и Катчер пробыли в городе несколько часов, после чего вновь вернулись в Будапешт.
Напомним, Черновцы являются родиной Кунис, которая родилась 14 августа 1983 года в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.Еще по этой теме