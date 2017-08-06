Собчак публикует лиричные фото из путешествия и рассуждает о любви

Ксения Собчак сейчас находится в США. В Штаты телеведущая приехала, чтобы провести очередное мероприятие, однако ей удалось совместить приятное с полезным и не только поработать, но и отдохнуть. В свободное время медиадива зачитывается новой книгой и публикует в Инстаграме глубокие рассуждения на тему отношений мужчин и женщин.

7 августа в Инстаграме Ксении Собчак появился довольно личный пост.

Телеведущая процитировала отрывок из книги, которую сейчас читает, и отметила, что полностью согласна со словами автора.

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«Отношения никогда не могут дать тебе все. Они дают тебе лишь что-то. <…>

Только становясь старше, понимаешь, что в людях, с которыми встречаешься и спишь, можно ценить одни качества, а в тех, с кем собираешься жить жизнь, быть рядом, проводить день за днем, — совсем другие».

Х. Я. «Маленькая жизнь». Чтобы принять эту истину у меня ушло полжизни (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написала у себя в блоге супруга Максима Виторгана.

«Хорошо, что не вся жизнь!» — отреагировали подписчики и поблагодарили Ксению за то, что она поделилась интересной цитатой, над которой можно поразмыслить.



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