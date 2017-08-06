Собчак публикует лиричные фото из путешествия и рассуждает о любви

Ксения Собчак сейчас находится в США. В Штаты телеведущая приехала, чтобы провести очередное мероприятие, однако ей удалось совместить приятное с полезным и не только поработать, но и отдохнуть. В свободное время медиадива зачитывается новой книгой и публикует в Инстаграме глубокие рассуждения на тему отношений мужчин и женщин.
- Ксения Собчак стала новой ведущей «Фабрики звезд» 3 августа 2017 г.
- ФОТО: Собчак с семьей изучает достопримечательности Латвии 25 июля 2017 г.
- Собчак рассказала правду о гонорарах звезд на свадьбе дочери судьи Хахалевой 19 июля 2017 г.
7 августа в Инстаграме Ксении Собчак появился довольно личный пост.
Телеведущая процитировала отрывок из книги, которую сейчас читает, и отметила, что полностью согласна со словами автора.
«Отношения никогда не могут дать тебе все. Они дают тебе лишь что-то. <…>
Только становясь старше, понимаешь, что в людях, с которыми встречаешься и спишь, можно ценить одни качества, а в тех, с кем собираешься жить жизнь, быть рядом, проводить день за днем, — совсем другие».
Х. Я. «Маленькая жизнь». Чтобы принять эту истину у меня ушло полжизни (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написала у себя в блоге супруга Максима Виторгана.
"Но разве ты не понимаешь, Эми? Это ошибка. Отношения никогда не могут дать тебе все. Они дают тебе что-то. Представь себе все, что ты хочешь от человека: чтобы он был сексуально привлекательным, например, чтоб был интересным собеседником, чтобы обеспечивал тебя материально, был наделен высоким интеллектом, добротой, верностью — ты можешь выбрать три пункта из этого списка. Три — и все. Может быть, четыре, если очень повезет. Все остальное тебе придется искать где-то еще. Это только в кино бывает иначе, но мы не в кино. В реальном мире надо решить, какие три качества для тебя важнее всего, и их искать в человеке, чтобы прожить с ним жизнь. Вот что такое реальная жизнь. Это ловушка, понимаешь? Если ты будешь искать все сразу, то останешься ни с чем. Эми (плачет). И что же выбрал ты? Сет. Не знаю. (Пауза) Я не знаю. В то время он не верил в эти слова, потому что тогда все и вправду казалось возможным: ему было двадцать три, все вокруг были красивы, привлекательны, умны и блестящи. Все думали, что останутся друзьями на десятилетия, навсегда. Но у большинства, конечно, так не случилось. Только становясь старше, понимаешь, что в людях, с которыми встречаешься и спишь, можно ценить одни качества, а в тех, с кем собираешься жить жизнь, быть рядом, проводить день за днем, — совсем другие. Если ты умен и удачлив, ты запомнишь эту истину, научишься ее принимать. Выяснишь, что для тебя важнее всего, и будешь искать именно это, научишься быть реалистом." Х.Я. "Маленькая жизнь" Чтобы принять эту истину у меня ушло полжизни:) Wearing @loom_moscow dress 👗
«Хорошо, что не вся жизнь!» — отреагировали подписчики и поблагодарили Ксению за то, что она поделилась интересной цитатой, над которой можно поразмыслить.
Океан,Книга и больше ничего. Прекрасная,пронзительная "Маленькая Жизнь" засасывает тебя медленно,но уже не отпускает никогда. Книга полна эмпатиии и любви к Человеку , и это уникальный дар говорить и о чудовищном и о хорошем без надрыва,просто и прямо. Книга большая,вначале ее хотелось бросить,долго в нее "входила",но после первых 50-60 страниц оторваться уже невозможно,и разлюбить героев тоже. А то,как Янагихара мастерски играет со временем ,как показывает призрачность бытия и быстротечность любых состояний-особое мастерство.... wearing @loom_moscow dress 🌸
Еще по этой теме
Спасатель Малибу,свободная касса,как бы говорю я этим жестом:)! Странное ощущение оставляет малибушный (или малибский😂?)стиль жизни:живешь в закрытой "Колонии Малибу",в деревянном домике за безумные деньги ,под домиком пляж , в 10 минутах ходьбы магазины и три ресторана. Можно смотреть на старичков-миллионеров и на соседей(бывший муж Памелы Андерсон 🙈),а можно на серферов,так как купаться в таких волнах всё же стремновато. Как же тут месяцами люди живут?:)) Вообще ,мы все разбалованы Европой и ее обширной культурной программой,поэтому ЛА,Малибу и вообще Америка (кроме Нью-Йорка) -про сытую ,спокойную жизнь-не больше,но и не меньше. Wearing @alexanderarutyunov ❤❤❤