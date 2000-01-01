В Москве простились с Верой Глаголевой: фото и видео

Москва проводила в последний путь народную артистку РФ Веру Глаголеву, скончавшуюся в среду в Германии на 62-м году жизни. Прощание началось в 11:00

Дом кино был заполнен людьми, а перед входом выстроилась огромная очередь.

На время прощания в Доме кино установлены беспрецедентные меры безопасности — у служебного входа, по просьбе родных, выставили охрану, которая пускала только лично знавших актрису людей, которые должны были назвать кодовое слово, - сообщает Rambler.ru.

FOTO: TASS/Scanpix

Одними из первых проститься с Глаголевой пришли российский исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров и продюсер Марк Рудинштейн. После траурной церемонии прощания пройдут похороны на Троекуровском кладбище, куда будут пускать только близких актрисы.

Слова соболезнования близким уже выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

FOTO: TASS/Scanpix

"Она была выдающейся актрисой, которая трагически ушла из жизни, покинула семью, страну, нас с вами", - цитирует слова Иосифа Кобзона kompravda.eu. "Я считаю свои долгом прийти и поклониться ей, так как недавно я радовался ее счастью, когда она Настю выдала замуж. Когда я попросил ее станцевать с зятем Овечкиным. Это оказался последний танец Верочки.

FOTO: TASS/Scanpix

Она это сделала, претерпев все боли - физически она себя уже плохо чувствовала. Никто не знал и не предполагал, что Вера уходит. И она все сделала, чтобы не омрачить праздник дочери. Вы, наверное, тоже увидели ее где-то впервые и сразу же запомнили. В этом и заключается секрет личности. Она не похожа ни на кого - скромная, красивая, обаятельная. Она запомнилась, как яркая актриса. Ко всему ещё она оказалась настоящей женщиной, родила троих замечательных девочек, красавиц. Была доброй, заботливой матерью, женой, актрисой.

Печально говорить о ней в прошедшем времени, потому что для меня она в настоящем. Думаю, что актрис у нас много, и ярких много. Но если говорить о ней, как о личности, то она принадлежит к числу крайне редких наших соотечественников, которые буду продолжать дарить радость своими фильмами, будут продолжать ее дети. И вы сегодня по-другому вспомните о ней, потому что у нас нет таких актрис. У нас ушли замечательные актрисы, Гундарева, Гурченко, и таких других нет. Когда такие как они покидают нас, это общее горе. Это и государственное горе. Такие рождаются крайне редко. Уникальная личность! В 61 год покинуть нас! Есть замечательные стихи у Евтушенко:

«Понял я, что умирать - жестоко, и к себе и, главное, к другим», - сказал на церемонии прощания Иосиф Кобзон.

FOTO: TASS/Scanpix

Как уже писал Русский TVNET, российская актриса театра и кино Вера Глаголева скончалась 16 августа в США на 62-м году жизни. О ее смерти сообщила актриса Лариса Гузеева.

По данным источника «МК», близкого к семье Глаголевой, у актрисы было онкологическое заболевание. Как сообщается, умерла Вера в одной из клиник США.

Как стало известно,

несколько месяцев назад самочувствие актрисы ухудшилось, тогда она провела сутки в реанимации, после чего врачи отпустили ее домой.

По информации СМИ, актрисе регулярно делали переливание крови. Спустя некоторое время Вера уехала на лечение за рубеж.

FOTO: TASS/Scanpix

Вера Глаголева родилась в 1956 году. Первую роль в кино Глаголева сыграла в 1975 году в фильме «На край света» режиссера Родиона Нахапетова.

Всего Глаголева снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа», «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется». В 2000-х годах Глаголева, в числе прочего, сыграла в минисериале «Наследницы» и сериале «Обручальное кольцо».

Глаголева также сняла шесть фильмов в качестве режиссера, а также была сценаристом и продюсером.

Последней картиной актрисы стал фильм «Две женщины» по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году.

В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России.