Отец Виктора Цоя прокомментировал арест Серебренникова и его скандальный фильм о сыне

Отец Виктора Цоя не знаком с режиссером Серебренниковым, так как он не обращался за консультациями во время работы над фильмом, посвящанном лидеру группы «Кино».

По словам Роберта Цоя он «не видел и не знает Серебренникова» и «только недавно узнал вообще», кто он такой. Поэтому на просьбу «Национальной службы новостей» прокомментировать арест режиссера, отец музыканта заявил следующее: «Я хочу, если он виноват, чтоб его засудили. И все».

Что касается фильма «Лето», посвященное юности Виктора Цоя, над которым в последне время работал Серебренников, то Роберт Цой подтвердил, что перед съемками режиссер не обратился за консультациями к родителям рокера.

«Это полный нонсенс. Я не понимаю, как это. Дурацкое желание», - считает отец лидера группы «Кино».

Как ранее сообщалось в ряде российских СМИ, высказываясь о фильме «Лето» режиссер Ганин заявил, что Серебренников выставил Цоя в новом фильме геем.

Напомним, суд 23 августа отправил худрука «Гоголь-центра» под домашний арест до 19 октября. Его обвиняют в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных на проект «Платформа».