Пугачеву возмутила спекуляция «Первого канала» на ее имени

Певица выразила недовольство в связи с тем, что ее небольшое выступление на фестивале «Жара» анонсировали как полноценный концерт.

В грядущее воскресенье «Первый канал» покажет очередной творческий вечер летнего фестиваля «Жара» с участием Аллы Пугачевой и ряда других звезд. В телеанонсе концерта было сказано, что зрители смогут посмотреть полноценное выступление Примадонны, и это заявление вызвало недовольство артистки.

«Очередная подстава! Зачем объявлять «Концерт Аллы Пугачевой», если я пою всего несколько песен в финале концерта. Безобразие!» - написала она в Instagram.

Очередная подстава!!! Зачем об'являть "Концерт Аллы Пугачевой"если я пою всего несколько песен в финале концерта.Безобразие!!! A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Sep 3, 2017 at 11:34pm PDT

Однако спустя некоторое время артистка заявила, что недоразумение удалось уладить.

«Спасибо Первому каналу! Спасибо Константину Эрнсту за понимание и исправление анонса концерта.