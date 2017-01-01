Суперураган «Ирма» прошелся по дорогим виллам знаменитостей

Пока жители региона Карибского моря беспокоятся о том, будет ли у них дом, куда вернуться после мощнейшего урагана «Ирма», природная катастрофа затронула виллы и таких знаменитостей как Дональд Трамп, Ричард Бренсон, Эдди Мерфи и Джонни Депп. Теперь им негде будет провести выходные дни, пишет Daily Mail.

Британский миллионер Ричард Бренсон отказался оставить принадлежащую ему виллу, и в своем блоге написал, что на острове Некер буря бывает раз в десять лет, однако урагана пятой категории тут еще не было.

Бренсон опубликовал фото своей недвижимости. Видно, что садовую мебель занесли под крышу, чтобы сильный ветер не раскидал ее по территории.

Expecting full force of Hurricane #Irma in about 4 hours, we’ll retreat to a concrete wine cellar under the house https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/wMUDoX3O4v— Richard Branson (@richardbranson) 6 сентября 2017 г.

Незадолго до начала урагана «Ирма» Бренсон писал, что готовится пересидеть непогоду в винном погребе под домом.

В зоне риска находится и частный остров на Багамах голливудской звезды Джонни Деппа, который он приобрел в 2004 году примерно за 3,6 млн долларов (3 млн евро).

На пути «Ирмы» и другие частные острова, например, принадлежащие американскому комику Эдди Мерфи и иллюзионисту Дэвиду Копперфильду.

Считается, что солисту британской группы The Rolling Stones Мику Джаггеру принадлежат острова Сент-Винсент и Гренадины, а телезвезде Опре Уинфри — дом в Антигуа.

Актеру Брюсу Уиллису и участнику The Rolling Stones Киту Ричардсу принадлежит недвижимость на острове Теркс и Кайкос.

На пути урагана и вилла президента США Дональда Трампа на принадлежащем Франции острове Сен-Мартен. Недвижимость Трампа оценивается в 50 млн долларов (42 млн евро), хотя дом с бассейном в окружении пальм уже какое-то время не удается продать, поэтому цена опущена до 16,9 млн долларов (14 млн евро).

Вилла российского миллиардера Романа Абрамовича стоимость 50 млн долларов (42 млн евро) на Сент-Бартсе также может пострадать от урагана.

Ураган «Ирма» уже унес жизни 7 человек, а также полностью разрушил часть принадлежащего Франции острова Сен-Мартен. Стихия движется в сторону американского штата Флорида.