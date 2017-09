Суперураган «Ирма» прошелся по дорогим виллам знаменитостей

Британский миллионер Ричард Бренсон отказался оставить принадлежащую ему виллу, и в своем блоге написал, что на острове Некер буря бывает раз в десять лет, однако урагана пятой категории тут еще не было.

Бренсон опубликовал фото своей недвижимости. Видно, что садовую мебель занесли под крышу, чтобы сильный ветер не раскидал ее по территории.

Expecting full force of Hurricane #Irma in about 4 hours, we’ll retreat to a concrete wine cellar under the house https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/wMUDoX3O4v— Richard Branson (@richardbranson) 6 сентября 2017 г.