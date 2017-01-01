Суперураган «Ирма» прошелся по дорогим виллам знаменитостей

Пока жители региона Карибского моря беспокоятся о том, будет ли у них дом, куда вернуться после мощнейшего урагана «Ирма», природная катастрофа затронула виллы и таких знаменитостей как Дональд Трамп, Ричард Бренсон, Эдди Мерфи и Джонни Депп. Теперь им негде будет провести выходные дни, пишет Daily Mail.
Британский миллионер Ричард Бренсон отказался оставить принадлежащую ему виллу, и в своем блоге написал, что на острове Некер буря бывает раз в десять лет, однако урагана пятой категории тут еще не было.
Necker buildings handle extreme weather pretty well, but with a Category 5 hurricane… https://t.co/JxlBC3GRW5 #Irma pic.twitter.com/JLk7urlqT6— Richard Branson (@richardbranson) 5 сентября 2017 г.
Бренсон опубликовал фото своей недвижимости. Видно, что садовую мебель занесли под крышу, чтобы сильный ветер не раскидал ее по территории.
Expecting full force of Hurricane #Irma in about 4 hours, we’ll retreat to a concrete wine cellar under the house https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/wMUDoX3O4v— Richard Branson (@richardbranson) 6 сентября 2017 г.
Незадолго до начала урагана «Ирма» Бренсон писал, что готовится пересидеть непогоду в винном погребе под домом.
В зоне риска находится и частный остров на Багамах голливудской звезды Джонни Деппа, который он приобрел в 2004 году примерно за 3,6 млн долларов (3 млн евро).
На пути «Ирмы» и другие частные острова, например, принадлежащие американскому комику Эдди Мерфи и иллюзионисту Дэвиду Копперфильду.
Считается, что солисту британской группы The Rolling Stones Мику Джаггеру принадлежат острова Сент-Винсент и Гренадины, а телезвезде Опре Уинфри — дом в Антигуа.
Актеру Брюсу Уиллису и участнику The Rolling Stones Киту Ричардсу принадлежит недвижимость на острове Теркс и Кайкос.
На пути урагана и вилла президента США Дональда Трампа на принадлежащем Франции острове Сен-Мартен. Недвижимость Трампа оценивается в 50 млн долларов (42 млн евро), хотя дом с бассейном в окружении пальм уже какое-то время не удается продать, поэтому цена опущена до 16,9 млн долларов (14 млн евро).
Вилла российского миллиардера Романа Абрамовича стоимость 50 млн долларов (42 млн евро) на Сент-Бартсе также может пострадать от урагана.
Ураган «Ирма» уже унес жизни 7 человек, а также полностью разрушил часть принадлежащего Франции острова Сен-Мартен. Стихия движется в сторону американского штата Флорида.