Кобзону - 80: Путин лично поздравил артиста

Президент России Владимир Путин принял в Кремле народного артиста СССР, первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона, сообщает сайт Кремля. На встрече также присутствовала жена артиста Нинель Кобзон.

Путин поздравил Кобзона с 80-летием и подарил юбиляру полотно «Шахтерская картина» Александра Зеленского.

«Встреча с Иосифом Кобзоном и Нинель Кобзон прошла в неформальной обстановке за чаем», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кобзон удостоен знака отличия «За благодеяние» за активную благотворительную и общественную деятельность.

Также сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Кобзона с юбилеем.