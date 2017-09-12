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ВИДЕО: Дети Филиппа Киркорова впервые выступили на большой сцене

Русский TVNET
Филипп Киркоров | Фото: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Международный конкурсмолодых исполнителей «Новая волна» в Сочи продолжает радовать зрителей неожиданными коллаборациями и номерами. Так, накануне вечером, во время юбилейного концерта Филиппа Киркорова, на сцене впервые выступили его дети Алла-Виктория и Мартин.

В этом году Филипп Киркоров отметил 50-летие. В честь этого события в рамках «Новой волны» был организован музыкальный вечер, на котором выступили звезды российской эстрады.

Самым трогательным моментом концерта стал выход на сцену детей поп-короля, которые исполнили песню «Зайка моя» вместе с отцом.

Напомним, конкурс завершится уже завтра, 14 сентября. Латвийские исполнители в этом году не были допущены до финала «Новой волны».

Филипп Киркоров Новая волна
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