ВИДЕО: Дети Филиппа Киркорова впервые выступили на большой сцене

Самый красивый вечер #newwave2017 -это вечер Филиппа Киркорова @fkirkorov , и конечно же самый трогательный момент -это поющие Aлла-Виктория и Мартин 😇😇❤️ Концерт шёл 5 часов , Фил не присел ни разу , Фантастический артист , Браво 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Sep 12, 2017 at 1:17pm PDT