Раздобревшую солистку «Города 312» сложно узнать на новых фото

Неожиданная бьюти-трансформация 46-летнего лидера группы «Город 312» Светланы Назаренко сильно удивила многочисленных поклонников. Они отметили, что певица настолько поправилась, что теперь ее с трудом можно узнать на новых фото.
Недавно в гостях у участников «Новой Фабрики звезд» побывала группа «Город 312».
После этой встречи на официальной странице телеканала Муз ТВ, где и транслируется это реалити-шоу, появился снимок, увидев который, многие поклонники поп-рок-коллектива сначала пришли в недоумение.
Узнать на этом фото вокалистку «Города 312» Светлану Назаренко было практически невозможно. Дело в том, что за последнее время певица прилично поправилась и сильно изменилась внешне.
(@gorod_312) И вновь, я убеждаюсь Вашей открытости к людям, к миру! Вы сделали этот вечер самым невероятным, весёлым. Спасибо большое Борису Гиль за возможность встретиться со всеми вами. Так же Дмитрию:)) Светлане!❤ Маше, Леониду, Нику, Александру:)) да всем!)) Вы лучшие из лучших! Хороших Вам гастролей, сил и заряда бодрости!)) #ая#светаая#светлананазаренко#город312#горожане#дим#маша#ник#леон#александрильчук#еленаращинская#любимаягруппа#узбекистан#ташкент
«Она так поправилась, что с ней? (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)» — выразил мнение большинства один из фолловеров в комментариях.
Ая: Вот мы и приземлились в Москве. Температурный режим на этих гастролях был ещё тот :) от 6-9 градусов тепла в Новосибирске до +33 в Ташкенте. Здорово, что столица встретила заметным потеплением. Скоро снова в дорогу. А пока, везу своему детенышу настоящий ташкентский Инжир. Жееееелтыыыый! Спасибо, Узбекистан! А нашим форумчанам: Арине Микановой , Дине Иванькиной @dina610 , Лане Ром @rom_lana и Владимиру Чевге @vladimir9191tw за сибирские подарки! Целуем каждого крепко-крепко!
К слову, судя по архивным фотографиям звезды, она набирала вес постепенно и уже в 2016 году не была такой стройной, как еще несколько лет назад.
По всей видимости, летом Светлана позволила себе расслабиться и пока не думает о том, чтобы вернуться в форму.