Раздобревшую солистку «Города 312» сложно узнать на новых фото

Неожиданная бьюти-трансформация 46-летнего лидера группы «Город 312» Светланы Назаренко сильно удивила многочисленных поклонников. Они отметили, что певица настолько поправилась, что теперь ее с трудом можно узнать на новых фото.

Недавно в гостях у участников «Новой Фабрики звезд» побывала группа «Город 312».

После этой встречи на официальной странице телеканала Муз ТВ, где и транслируется это реалити-шоу, появился снимок, увидев который, многие поклонники поп-рок-коллектива сначала пришли в недоумение.

Всем доброго и осеннего утра!🍂🍁 Сегодня в новом выпуске дневника в гости к фабрикантам заглянет группа Город-312! Не пропустите в 14:30 на МУЗ-ТВ!😉 #новаяфабриказвезд @novaya_fabrika_zvezd @weitmedia A post shared by Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv) on Sep 14, 2017 at 11:22pm PDT

Узнать на этом фото вокалистку «Города 312» Светлану Назаренко было практически невозможно. Дело в том, что за последнее время певица прилично поправилась и сильно изменилась внешне.

Ая (Светлана Назаренко солистка группы "Город 312"). #рентв #ая #город312 #рентв20 #gorod312 @gorod_312 @rentvchannel A post shared by Дима Слёзкин (@xsleza) on Sep 11, 2017 at 12:28am PDT

«Она так поправилась, что с ней? (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)» — выразил мнение большинства один из фолловеров в комментариях.

#город312 A post shared by Альфия (@alfiia_usmanova123) on Sep 14, 2017 at 3:15pm PDT

Выступили в Колонном зале Дома Союзов. A post shared by Город 312 (@gorod_312) on Sep 5, 2017 at 7:51am PDT

К слову, судя по архивным фотографиям звезды, она набирала вес постепенно и уже в 2016 году не была такой стройной, как еще несколько лет назад.

По всей видимости, летом Светлана позволила себе расслабиться и пока не думает о том, чтобы вернуться в форму.





