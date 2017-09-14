Сати Казанова рассказала о детском комплексе из-за своей «большой лапы»

Недавно 34-летняя Сати Казанова опубликовала в своем Инстаграме новый пост, в котором призналась, что с самого детства была недовольна размером своих ступней. Певице потребовались годы, чтобы принять и полюбить эту свою особенность.

14 сентября Сати Казанова выложила в Инстаграм несколько новых снимков, на которых примеряет обувь в магазине, а в подписи к ним рассказала, что долгое время комплексовала из-за своих широких и больших ступней.

«В детстве стеснялась большого размера своих ног. Когда выросла, при росте 165, у меня был аж 39 размер... Потом каким-то чудом размер уменьшился до 38-го. И все же осталось странное соотношение очень тонких щиколоток и такой большой «лапы»

(лапа от папы; щиколотки от мамы (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — разоткровенничалась певица.

В завершение поста Сати также призналась, что уже давно «полюбила свои диспропорции» и теперь обожает носить туфли на каблуке, демонстрируя свои ноги во всей красе.

В комментариях поклонники в свою очередь отметили, что Казановой совершенно не стоит комплексовать, потому что ее ноги выглядят очень миниатюрными и красивыми. А вам знакома проблема певицы?





