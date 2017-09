Вдова солиста Linkin Park опубликовала сделанное за 36 часов до его смерти видео

«Вот как для нас выглядела депрессия всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас ТАК сильно, и мы его любили», — подписала она пост.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k— Talinda Bennington (@TalindaB) 16 сентября 2017 г.