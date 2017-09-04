«Она же еще молодая!»: поклонники раскритиковали внешний вид певицы МакSим

На днях МакSим стала гостьей на одной из передач «Нового радио». В микроблоге радиостанции был опубликован небольшой ролик, на котором исполнительница поет. В комментариях к посту пользователи Сети раскритиковали внешний вид девушки и отметили, что она выглядит опухшей.
16 сентября в Инстаграме «Нового радио» появилось видео, на котором МакSим исполняет песню Михаила Круга «Красные карманы» и желает всем хорошего дня.
Однако не все пользователи Сети узнали в девушке без укладки, в спортивном костюме и темных очках популярную певицу.
«С Максим все в порядке, я прям испугалась», «Поправилась… Опухшая… Обрюзгшая… Она же еще молодая? Что за вид такой?», «Бааа, печально выглядит!», «Да поплохела она что-то», «Как она ужасно выглядит!
(орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред)» — писали недоуменные интернет-пользователи.
Напомним, долгое время поклонники переживали за здоровье МакSим и просили ее хоть немного поправиться. По всей видимости, девушка прислушалась к их советам, но вот прибавка в весе не пошла ей на пользу…