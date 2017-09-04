«Она же еще молодая!»: поклонники раскритиковали внешний вид певицы МакSим

На днях МакSим стала гостьей на одной из передач «Нового радио». В микроблоге радиостанции был опубликован небольшой ролик, на котором исполнительница поет. В комментариях к посту пользователи Сети раскритиковали внешний вид девушки и отметили, что она выглядит опухшей.

16 сентября в Инстаграме «Нового радио» появилось видео, на котором МакSим исполняет песню Михаила Круга «Красные карманы» и желает всем хорошего дня.

Однако не все пользователи Сети узнали в девушке без укладки, в спортивном костюме и темных очках популярную певицу.

Оригинальное музыкальное пожелание нашим подписчикам от МакSим @maksimartist 🤘🏻#новоерадио #главныерусскиепесни Публикация от Новое Радио (@newradio.ru) Сен 14 2017 в 4:04 PDT

Давно вместе с гостями не искали в стульях деньги, решили возобновить традицию вместе с МакSим 💰 #новоерадио #главныерусскиепесни Публикация от Новое Радио (@newradio.ru) Сен 14 2017 в 1:04 PDT

«С Максим все в порядке, я прям испугалась», «Поправилась… Опухшая… Обрюзгшая… Она же еще молодая? Что за вид такой?», «Бааа, печально выглядит!», «Да поплохела она что-то», «Как она ужасно выглядит!

(орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред)» — писали недоуменные интернет-пользователи.

Моё счастливое потрепанное утро😜🎈🐾, а уже через час прямой эфир с премьерой клипа "На двоих" #однаногатутвтораятам😁 Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Сен 4 2017 в 3:28 PDT

Почти 2 миллиона просмотров моего нового клипа "На двоих" ❤️ Украшения - @kojewelry Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Сен 14 2017 в 7:01 PDT

Напомним, долгое время поклонники переживали за здоровье МакSим и просили ее хоть немного поправиться. По всей видимости, девушка прислушалась к их советам, но вот прибавка в весе не пошла ей на пользу…





