Певец Данко изменял беременной невесте с Даной Борисовой

16 сентября на НТВ показали выпуск шоу «Секрет на миллион» с Даной Борисовой. Эфир получился непростым, но интересным и открывающим много неизвестного. Так, например, к концу программы выяснилось, что у Даны Борисовой был роман с певцом Данко. И все бы ничего, да только на тот момент у артиста была невеста, которая ждала он него ребенка.

В минувшую субботу гостьей студии «Секрета на миллион» стала Дана Борисова. Телеведущая не без труда отвечала на многие вопросы Леры Кудрявцевой.

Так, Дана рассказала о наркозависимости и жизни после избавления от нее. Еще одна тема, которую затронули в процессе шоу, стала личная жизнь Борисовой.

В начале нулевых за обаятельной блондинкой ухаживали толпы мужчин. В 2003 году вышел клип певца Данко, в котором главную женскую роль сыграла Дана.

Молодые люди так убедительно целовались и страстно обнимались в кадре, что общественность тут же заговорила об их романе. Так и случилось.

«Да, у нас были отношения, какое-то время мы даже жили вместе. У него была девушка, которая ждала от него ребенка. Я об этом знала, но он говорил, что этот ребенок не от него», — рассказала Дана.

Этот роман продлился недолго. И уже совсем скоро Данко вернулся к своей беременной возлюбленной, подарив Дане на память фотоаппарат-«мыльницу», о чем Борисова сегодня вспоминает с обидой и не без сарказма. Появившийся в студии Данко признался, что не видит в своем поступке ничего постыдного.

«Я был молодой, свободный, красивый, известный и ни в чем себе не отказывал. Я не был официально ни на ком женат», — заявил артист.

К слову, после расставания Дана и Данко не общались вплоть до встречи на эфире и, выяснив отношения, решили остаться друзьями и поддерживать общение.



