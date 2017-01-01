Андрей Губин признался, что у него были интимные отношения с фанатками

В последнее время 43-летний певец Андрей Губин все чаще дает поводы говорить о себе. На днях в Сети появился анонс нового выпуска программы «Секрет на миллион», в котором звезда 1990-х откровенно рассказывает о своей личной жизни.

Андрей Губин пока не записал ни одного нового хита, но это не помешало ему вновь оказаться в центре внимания прессы.

В конце июня 2017 года в программе «Звезды сошлись» представители отечественного шоу-бизнеса обсуждали историю 21-летнего Максима, которого мать всю жизнь растила без отца, а когда ему исполнилось 18 лет, призналась, что его папой якобы является Андрей Губин.

Тогда знаменитый певец признался: «Я не отрицаю, что двадцать лет назад гулял и тусовался с девушками в разных городах, когда был в туре по России. Всякое могло произойти».

А в новом выпуске программы «Секрет на миллион», анонс которого появился недавно на портале Dni.ru, артист, когда речь зашла о предполагаемом внебрачном сыне, признался: «У меня были романы с фанатками. Сложно не открыть дверь в гостинице, если к тебе девушка туда скребется».

Андрей решил расставить точки над i и сделать анализ ДНК, чтобы точно выяснить, является ли он отцом Максима.

А ведь при первой встрече Губин наотрез отказывался проходить тест, хотя сам молодой человек утверждал, что даже если Андрей действительно его отец, то он ничего не будет требовать от знаменитого родственника, потому что ему не нужны ни деньги, ни квартира.





