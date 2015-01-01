Больной раком Дмитрий Хворостовский отменяет концерты

54-летний Дмитрий Хворостовский болен раком головного мозга с 2015 года, но концертную деятельность после проведенного лечения до сих пор не прекращал. На днях стало известно, что известный исполнитель все же отложил несколько выступлений из-за ухудшения здоровья.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский три года назад шокировал фанатов новостью о том, что страдает от опухоли головного мозга.

После прохождения нескольких курсов химиотерапии прославленный баритон поспешил заверить поклонников, что продолжит петь и гастролировать по миру, несмотря на то, что болезнь ему победить не удалось.

Хворостовский много работал на радость всем ценителям искусства. Однако

на днях стало известно, что Дмитрий отменил ближайшие концерты в Москве и Бухаресте по состоянию здоровья.

Об этом порталу Dni.ru. рассказали в консерватории, где должен был выступать певец.