Как все начиналось: Галкин выложил архивное фото с Пугачевой

Максим Галкин часто публикует в Сети забавные фото и видео. Казалось бы, его фолловеры в Инстаграме должны были давно привыкнуть к подобным снимкам, но шоумену каждый раз все равно удается удивлять свою аудиторию. Так, 20 сентября он выложил в блог кадр, который, судя по всему, был сделан в самом начале отношений комика с Примадонной.

В Инстаграме Максима Галкина появился трогательный снимок из семейного архива.

Пародист поделился с фолловерами кадром, сделанным еще в нулевые. На нем юморист запечатлен вместе с Аллой Пугачевой.

Редкое фото юморист сопроводил ироничным комментарием.

«Тут недавно мой Инстаграм в Comedy песочили.

В частности, поставили мне в вину старомодность изложения мыслей, в качестве примера привели употребление в хэштегах слова «прича». Поэтому дабы не выходить за рамки сложившегося образа, я предпочту такую подпись под этим снимком — милая сердцу фотокарточка (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написал Галкин.

Подписчики поддержали мужа Аллы Пугачевой и отметили, что его шутки нравятся им гораздо больше, чем те, что можно услышать в популярном на ТНТ шоу.



