ФОТО: Рената Литвинова появилась в Риге в оригинальном наряде

Известная российская актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова накануне прибыла в Ригу и уже успела блеснуть на красной дорожке кинофестиваля «Балтийская жемчужина».
22 сентября дива российского кинематографа предстанет перед латвийским зрителем в не совсем привычном амплуа - она представит свой фильм «Сны Иосифа» в качестве режиссера, устроив творческий вечер.
В рамках творческого вечера Рената Литвинова представит зрителям полную версию художественного фильма Сны Иосифа (посвященную Иосифу Бродскому), а также свои новые короткометражные режиссерские работы.
Вопреки ожиданиям, Литвинова прибыла в латвийскую столицу на день раньше и посетила торжественное открытие кинофестиваля «Балтийская жемчужина». Также актриса посетила показ фильма «Люмьеры! Приключения начинаются», который представил лично режиссер, а по совместительству директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.
Даже в непогоду Рената осталась верна себе, представ перед публикой в кожаном плаще длины миди, под которым оказалось утонченное платье с оголенными плечами и остроносые сапоги на шпильке. С идеальной укладкой и безупречным макияжем она с улыбкой позировала фотографам, после чего отправилась в зрительный зал, где разместилась рядом с Фремо.
В своем Инстаграм Литвинова опубликовала несколько снимков из Риги.
Рената Литвинова @renatalitvinovaofficiall с директором Каннского кинофестиваля и режиссёром Тьерри Фремо #ThierryFrémaux на показе его фильма о Братьях Люмьер на кинофестивале #baltijasperle #balticpearl #renatalitvinova #ренаталитвинова . #savichkristina #savichkristinamakeup . . . #fashion #cover #style #styling #model #beuty #amazing #makeup #mymakeup #photo #photoshoot #used #embryolisse #maccosmetics #mac #mufe #limecrime #redlips #hotmakeup #editorial
Neatvairāma Renāte Litvinova Baltijas pērlē atklašanā. --- Блистательная Рената Литвинова на официальном открытии фестиваля "Балтийская жемчужина". --- #balticpearl2017 #baltijasperle2017 #skrienuzkino #kinorudens #киноосень #балтийскаяжемчужина2017 #всевкино #открытие #литвинова #litvinova #renatelitvinova #ренаталитвинова
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