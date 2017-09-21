ФОТО: Рената Литвинова появилась в Риге в оригинальном наряде

Известная российская актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова накануне прибыла в Ригу и уже успела блеснуть на красной дорожке кинофестиваля «Балтийская жемчужина».

22 сентября дива российского кинематографа предстанет перед латвийским зрителем в не совсем привычном амплуа - она представит свой фильм «Сны Иосифа» в качестве режиссера, устроив творческий вечер.

В рамках творческого вечера Рената Литвинова представит зрителям полную версию художественного фильма Сны Иосифа (посвященную Иосифу Бродскому), а также свои новые короткометражные режиссерские работы.

Вопреки ожиданиям, Литвинова прибыла в латвийскую столицу на день раньше и посетила торжественное открытие кинофестиваля «Балтийская жемчужина». Также актриса посетила показ фильма «Люмьеры! Приключения начинаются», который представил лично режиссер, а по совместительству директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

Даже в непогоду Рената осталась верна себе, представ перед публикой в кожаном плаще длины миди, под которым оказалось утонченное платье с оголенными плечами и остроносые сапоги на шпильке. С идеальной укладкой и безупречным макияжем она с улыбкой позировала фотографам, после чего отправилась в зрительный зал, где разместилась рядом с Фремо.

В своем Инстаграм Литвинова опубликовала несколько снимков из Риги.