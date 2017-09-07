Эксперты назвали самую «вредоносную» звезду Сети

Специалисты в области киберугроз, представляющие компанию McAfee, установили самую опасную звезду Интернета, передает korrespondent.net со ссылкой на Associated Press. Как оказалось, ею является канадская певица Аврил Лавин, которая не выпускала альбомы с 2013 года, однако от ее имени постоянно поступает разного рода вредоносный контент.

Согласно результатам анализа, именно файлы, связанные с ее именем, чаще других содержат вредоносное ПО.

Так, выдаваемые поисковиком ссылки по запросам ее бесплатных аудио-записей приведут на вирусный сайт с вероятностью в 22 процента.

Monday Mood As Fuck #dontgiveashit A post shared by Avril Lavigne (@avrillavigne) on Sep 18, 2017 at 3:36pm PDT

Если же пользователи больше интересуются просмотром фотографий с артисткой, то вероятность попасть на небезопасное ПО снижается, однако все еще составляет 14,5 процентов.

🎶 A post shared by Avril Lavigne (@avrillavigne) on Sep 7, 2017 at 1:19pm PDT

В числе самых опасных звезд также фигурируют Бруно Марс, Джастин Бибер, Зейн Малик, Селин Дион, Кэти Перри и Бейонсе.