Эксперты назвали самую «вредоносную» звезду Сети

Специалисты в области киберугроз, представляющие компанию McAfee, установили самую опасную звезду Интернета, передает korrespondent.net со ссылкой на Associated Press. Как оказалось, ею является канадская певица Аврил Лавин, которая не выпускала альбомы с 2013 года, однако от ее имени постоянно поступает разного рода вредоносный контент.
Согласно результатам анализа, именно файлы, связанные с ее именем, чаще других содержат вредоносное ПО.
Так, выдаваемые поисковиком ссылки по запросам ее бесплатных аудио-записей приведут на вирусный сайт с вероятностью в 22 процента.
Если же пользователи больше интересуются просмотром фотографий с артисткой, то вероятность попасть на небезопасное ПО снижается, однако все еще составляет 14,5 процентов.
В числе самых опасных звезд также фигурируют Бруно Марс, Джастин Бибер, Зейн Малик, Селин Дион, Кэти Перри и Бейонсе.