Первый муж Анжелики Варум рассказал об их отношениях

До брака с популярным певцом Леонидом Агутиным Анжелика Варум жила в гражданском браке со своим одноклассником - Максимом Никитиным. Журналисты НТВ умудрились разыскать мужчину и расспросить его о былой любви.

«Она не была куклой. В нее влюблялись не за внешние качества, а больше за качества сердца и души», - рассказал Максим.

Пара познакомилась, когда будущая певица, настоящее имя которой - Мария, жила с мамой во Львове. Максим учился вместе с девушкой и провожал ее до дома. Вместе с ним певица переехала в к отцу в Москву и занялась вокальной карьерой.

«Меня воспринимали по-разному: кто-то думал, что я ее охранник, кто-то понимал, что я ее молодой человек. А я был заведующим постановочной частью. На мне были декорации и свет», -

признался Никитин, отметив, что их отношения разрушились через много лет из-за Леонида Агутина.

«Начался совместный проект с Агутиным. И моя работа стала неактуальной. Мы разошлись. Почти 20 лет не виделись. Недавно встретились в спортклубе, были рады друг друга видеть, обнялись, она мне показала свои семейные фото», - сказал Максим, у которого в новых отношениях, после Анжелики Варум, родилось двое детей.

Сам Никитин сейчас зарабатывает на жизнь съемками в рекламе и телепроектах.

Примечательно, что журналисты связались и с самой Анжеликой Варум, чтобы узнать про ее отношения с Максимом Никитиным.

«Мы не общаемся. Не сложилось. Я была влюблена в моего одноклассника, я его ждала из армии, он служил во флоте. Любовь была взаимной. Мы были вместе более десяти лет!» - лаконично отметила она.