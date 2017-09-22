Анна Седокова заинтриговала поклонников фото в свадебном платье

Анна Седокова не любит распространяться о своей личной жизни: певица не делилась подробностями романа с отцом ее третьего ребенка Артемом Комаровым, не рассказывает она и о том, с кем состоит в отношениях на данный момент. На днях знаменитость опубликовала фотографию в свадебном платье и фате, что заставило ее поклонников задаться вопросом: «Неужели певица выходит замуж?».

В конце лета стало известно, что Анна Седокова рассталась с отцом своего младшего сына Гектора Артемом Комаровым.

Почти сразу же поклонники певицы заподозрили, что у нее начался роман с солистом группы MBAND Анатолием Цоем: музыканты стали часто публиковать совместные фото и видео.

Анна, меж тем, не спешила подтверждать слухи, но и интригующими снимками радовать фолловеров не перестала.

Так,

на днях певица опубликовала новый кадр, еще более запутавший ее поклонников: Седокова предстала перед подписчиками в свадебном платье кремового цвета и фате.

«Восточная невеста», — подписала фото певица.

«Невеста Толика Цоя?», «Толик замуж позвал?», «Невеста Анатолия Цоя!!» — тут же написали в комментариях фолловеры исполнительницы, заподозрив, что солист группы MBAND сделал ей предложение.

Восточная невеста ❤️ Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Сен 22 2017 в 7:09 PDT

Сама певица пока никак не прокомментировала эти предположения.