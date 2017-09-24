ВИДЕО: Ляйсан Утяшева станцевала стрип-пластику в образе кошки

Отбор участников для нового сезона шоу «Танцы» впервые прошел в Башкирии. Ведущая проекта Ляйсан Утяшева не могла удержаться от того, чтобы выступить на своей родине. Правда, гимнастка надела маску, чтобы ввести в заблуждение коллег.

Шоу «Танцы» расширяет свою географию: в прошлых выпусках жюри оценило мастерство танцоров из Самары и Воронежа, а на сей раз экспертам свой талант показали уфимцы.

23 сентября в эфир вышел очередной выпуск, который снимался в столице Башкортостана. Помимо жителей Уфы в нем приняла участие и Ляйсан Утяшева, однако не в привычной телезрителям роли ведущей, а танцовщицы.

Гимнастка надела черный костюм, каблуки, маску, из-за которой никто не догадался, что на сцене Ляйсан, и исполнила чувственный сексуальный танец с элементами стрип-пластики.

Зрители и жюри были в восторге от выступления супруги Павла Воли.

Только в конце номера незнакомка сняла маску, и Мигель, Татьяна Денисова и Сергей Светлаков получили возможность сказать: «Да, ты в «Танцах».

По словам жюри, Ляйсан станцевала прекрасно, а Денисова добавила, что гимнастка находится «в лучшей олимпийской форме».



